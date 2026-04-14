Fuerte promoción de Aerolíneas para volar a Estados Unidos durante el Mundial

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial para viajar a Estados Unidos en el marco del Mundial, con tarifas desde USD 686 final a Miami y opciones desde USD 1863 final a Kansas y Dallas, ciudades sede de los partidos de la Selección Argentina.

14 de Abril de 2026 10:57hs

La propuesta contempla salidas desde Buenos Aires y también desde el interior del país -Córdoba, Rosario y Tucumán- ampliando la conectividad para quienes deseen acompañar al equipo durante la competencia.

En ese contexto, la compañía ofrecerá una programación especial de vuelos directos a Kansas y Dallas en fechas clave, alineadas con el calendario de partidos, junto con un refuerzo de frecuencias hacia Miami desde distintos puntos del país.



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