El FMI bajó medio punto porcentual la previsión de crecimiento para la Argentina, y subió 10% la de inflacíon

La inflación alcanzará el 30,5%, según el organismo. Además, el desempleo llegará al 7,2%, con un aumento de 0,6 puntos, según estima el Fondo Monetario.

14 de Abril de 2026 12:25hs

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó sus previsiones para Argentina en el informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO). Ahora proyecta un crecimiento del PBI en 3,5%. Esta cifra baja 0,5 puntos respecto a la estimación anterior.

La inflación alcanzará el 30,5%, según el organismo. El pronóstico sube 10 puntos en comparación con la proyección previa. Además, el desempleo llegará al 7,2%, con un aumento de 0,6 puntos.

Estas estimaciones del FMI se alinean con las del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, publicadas a principios de mes. Argentina mantiene la proyección de crecimiento más optimista de la región, pese al recorte.

Luis Caputo, ministro de Economía, viaja esta noche a Washington. Participará en una reunión para destrabar un desembolso de USD 1.000 millones.