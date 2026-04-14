Córdoba lanzó la nueva marca y anunció que por primera vez llegan estudiantes extranjeros a Villa Carlos Paz

En el Centro de Convenciones del complejo Ferial -y en el marco de una estrategia de trabajo conjunto con la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz- quedó formalmente presentado “Turismo Estudiantil”, un nuevo producto que tiene el objetivo de “consolidar y potenciar este segmento clave para la provincia”, puntualizó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

14 de Abril de 2026 11:00hs

Por Ricardo Seronero

De esta manera, la Agencia presentó formalmente la identidad propia para dicho producto y una estrategia integral de promoción que contará, entre otras cuestiones, con una campaña de comunicación orientada a posicionar a Córdoba como destino líder en este segmento a nivel nacional. Además, se anunció que por primera vez visitarán la provincia estudiantes de Chile y Paraguay.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó: “Carlos Paz es referencia nacional en el turismo estudiantil. Esto fomenta y desarrolla el progreso económico, el empleo y las inversiones. Vamos a trabajar para triplicar las cifras, acompañando con nuevas herramientas. El gobernador Martín Llaryora entiende que la mejor manera de acompañar es brindando herramientas. Estamos orgullosos de trabajar junto al sector privado y junto a la ciudad de Carlos Paz, que marca el camino. El Turismo estudiantil es una actividad muy importante, hay mucho más por hacer y así lo haremos”.

Además, se trata de un producto estratégico para la desestacionalización de la actividad, generando un flujo sostenido de visitantes en meses clave. El Turismo Estudiantil representa uno de los principales motores de la actividad turística provincial, moviliza decenas de miles de estudiantes cada año (tanto de nivel primario como secundario) provenientes de distintas provincias del país.

A su turno, el Presidente de la Comisión de Turismo Estudiantil de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, Cristian Gómez, expresó: "Trabajamos en el turismo estudiantil desde hace mucho tiempo, para que los egresados la pasen bien y también por su seguridad y la tranquilidad de sus padres. Cien mil estudiantes visitan la provincia de Córdoba cada año, lo que nos convierte en el destino estudiantil elegido por los argentinos. Los estudiantes son la promoción temprana de lo lindo que es visitar Córdoba. Esto genera una gran cantidad de fuentes de empleo, es el corte de estacionalidad más importante de la provincia. Trabajar por menores de edad nos enfrenta a una enorme responsabilidad en el servicio brindado. Los egresados son turistas a quien debemos darles lo mejor".

De esta forma -con más de 60 años de experiencia en la recepción de contingentes educativos- la provincia se posiciona como referente nacional en Turismo Estudiantil en el que Villa Carlos Paz concentra el 95% del alojamiento de los estudiantes que visitan Córdoba.

Asimismo, este segmento genera un fuerte impacto económico en las economías locales, promoviendo la creación de empleo y permitiendo extender la actividad del sector turístico durante más meses del año.

Con esta iniciativa, la Agencia Córdoba Turismo reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de productos estratégicos y el desarrollo sostenido del turismo en toda la provincia.



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