Bahía Blanca retoma la actividad portuaria tras una semana de parálisis por el reclamo de los transportistas

Un acuerdo parcial y el refuerzo de la seguridad destrabaron la operatoria, aunque persisten las diferencias de fondo

14 de Abril de 2026 14:25hs

La actividad agroindustrial en Bahía Blanca comenzó a normalizarse luego de varios días de fuerte conflicto que habían paralizado la operatoria regional desde el martes 7. Según informaron la Bolsa de Cereales y Productos local y el Consorcio de Gestión del Puerto, se alcanzó un acuerdo parcial que permitió destrabar la situación y reactivar el movimiento en las terminales.

El entendimiento incluyó el refuerzo de fuerzas de seguridad nacionales, que trabajarán junto con la policía bonaerense para garantizar la libre circulación y la integridad de los transportistas en los accesos al puerto y en zonas clave como la Playa El Triángulo. El objetivo es brindar condiciones para que choferes y despachantes retomen las tareas de carga y descarga sin temor a represalias, uno de los principales factores que había frenado la actividad.

Con este respaldo, 18 entidades de la cadena agroindustrial instaron a retomar de inmediato el envío de mercadería, en defensa del derecho al trabajo y con el fin de restablecer el flujo logístico. El pronunciamiento reflejó un inusual alineamiento institucional, con la participación de bolsas, cámaras exportadoras, cooperativas, acopiadores y entidades rurales, que coincidieron en la urgencia de normalizar la operatoria.

No obstante, el acuerdo tiene un alcance limitado y apunta a garantizar condiciones mínimas en el corto plazo. Las diferencias que originaron el conflicto —vinculadas principalmente a cuestiones tarifarias y operativas— siguen sin resolverse, por lo que la continuidad de la normalización dependerá de las negociaciones en curso. En este contexto, el desafío será sostener la fluidez de los despachos y evitar nuevas interrupciones en un sistema logístico clave para el cumplimiento de compromisos comerciales.