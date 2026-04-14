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Bahía Blanca retoma la actividad portuaria tras una semana de parálisis por el reclamo de los transportistas

Un acuerdo parcial y el refuerzo de la seguridad destrabaron la operatoria, aunque persisten las diferencias de fondo
14 de Abril de 2026 14:25hs
Bahía Blanca retoma la actividad portuaria tras una semana de parálisis por el reclamo de los transportistas
Bahía Blanca retoma la actividad portuaria tras una semana de parálisis por el reclamo de los transportistas
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Carina Rodriguez
Por Carina Rodriguez

La actividad agroindustrial en Bahía Blanca comenzó a normalizarse luego de varios días de fuerte conflicto que habían paralizado la operatoria regional desde el martes 7. Según informaron la Bolsa de Cereales y Productos local y el Consorcio de Gestión del Puerto, se alcanzó un acuerdo parcial que permitió destrabar la situación y reactivar el movimiento en las terminales.

El entendimiento incluyó el refuerzo de fuerzas de seguridad nacionales, que trabajarán junto con la policía bonaerense para garantizar la libre circulación y la integridad de los transportistas en los accesos al puerto y en zonas clave como la Playa El Triángulo. El objetivo es brindar condiciones para que choferes y despachantes retomen las tareas de carga y descarga sin temor a represalias, uno de los principales factores que había frenado la actividad.

Con este respaldo, 18 entidades de la cadena agroindustrial instaron a retomar de inmediato el envío de mercadería, en defensa del derecho al trabajo y con el fin de restablecer el flujo logístico. El pronunciamiento reflejó un inusual alineamiento institucional, con la participación de bolsas, cámaras exportadoras, cooperativas, acopiadores y entidades rurales, que coincidieron en la urgencia de normalizar la operatoria.

No obstante, el acuerdo tiene un alcance limitado y apunta a garantizar condiciones mínimas en el corto plazo. Las diferencias que originaron el conflicto —vinculadas principalmente a cuestiones tarifarias y operativas— siguen sin resolverse, por lo que la continuidad de la normalización dependerá de las negociaciones en curso. En este contexto, el desafío será sostener la fluidez de los despachos y evitar nuevas interrupciones en un sistema logístico clave para el cumplimiento de compromisos comerciales.

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