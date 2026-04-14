Argentina presente en WTM, el principal evento mundial de la industria de viajes y turismo de América Latina

WTM Latin America es el evento B2B de viajes y turismo de América Latina que ofrece excelentes oportunidades de negocios, mejor retorno de la inversión y acceso a compradores calificados e influenciadores de la industria de viajes y turismo. Más de 70 profesionales argentinos presentes en el evento que comenzo hoy en el Expo Center Norte de San Pablo. Entre ellos, se destaca la presencia del presidente del Iturem, Leo Lucas.

14 de Abril de 2026 13:33hs

Por Ricardo Seronero desde San Pablo, Brasil



Profesionales de todos los ámbitos, como agencias de viajes, operadores de viajes, alojamiento, medios de transporte, cruceros, productos de lujo y tecnología, entre otros, que por tan solo 3 días pueden explorar las últimas tendencias, buscar nuevos productos, ampliar su red de contactos y encontrar oportunidades que impulsarán su negocio.



De esta forma Argentina, trabaja para seguir impulsando la promoción turística en Brasil, el país número 1 en ranking de turistas que visitan al pais.

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