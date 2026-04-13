Soja bajo presión

Cosecha demorada, complicaciones logísticas en la Argentina y tensión global condicionan el mercado.

13 de Abril de 2026 15:52hs

En un contexto atravesado por conflictos geopolíticos y factores productivos, la soja enfrenta perspectivas bajistas mientras avanzan las cosechas en Sudamérica y se intensifican las tensiones logísticas en Argentina.

El mercado agrícola global atraviesa una etapa de alta volatilidad, marcada por la persistente incertidumbre en Medio Oriente y la falta de acuerdos entre Estados Unidos e Irán, mientras continúan los ataques en el sur del Líbano. Este escenario mantiene en vilo al comercio internacional y sostiene una “prima bélica” en los precios, aunque con menor impacto en soja que en otros cultivos.

Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, señaló al respecto: “Entramos en un espacio de tensa calma, donde el mercado espera definiciones: si hay acuerdo podríamos ver bajas fuertes, pero si el conflicto escala, el escenario se vuelve aún más complejo”.

En este contexto, los fondos especulativos redujeron posiciones vendidas en soja y maíz, lo que aportó cierta estabilidad momentánea a los precios. Sin embargo, las perspectivas para la oleaginosa continúan siendo negativas ante la acumulación de factores adversos. “Con tantos factores negativos acumulados, la baja en soja parece difícil de evitar si se normaliza el contexto internacional”, agregó Romano.

A nivel global, Brasil se consolida como un actor clave al acelerar sus ventas de soja durante abril, presionando las primas a la baja, mientras en Estados Unidos avanza lentamente la siembra de maíz en un contexto de incertidumbre climática y altos costos de fertilización. En paralelo, los informes sobre trigo muestran condiciones por debajo de lo esperado, lo que podría sostener los precios de ese cultivo frente a un escenario internacional inestable.

En Argentina, la campaña avanza con dificultades debido a las lluvias que frenaron la cosecha, la cual muestra un progreso inferior al 4%, aunque con rindes superiores a lo previsto. A esto se suman tensiones logísticas y una huelga de transportistas que encarece los fletes, especialmente para productores alejados de los puertos. “Cuando mejoren las condiciones de piso, veremos una aceleración de la cosecha que podría generar presión sobre los precios por cuestiones logísticas”, señaló Romano.

Pese a este escenario, los productores mantienen una postura cautelosa y retienen mercadería a la espera de mejores condiciones, mientras la industria muestra mayor capacidad de pago impulsada por el aceite. “Si los productores retienen mercadería, la industria necesitará convalidar precios más altos para asegurarse volumen. Pero si los acopios se saturan, podrían verse forzados a vender, lo que terminaría moderando el mercado”, concluyó Romano, al advertir que el rumbo de los precios dependerá en gran medida de la evolución del conflicto en Medio Oriente.