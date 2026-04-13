Paran los médicos de cabecera del PAMI: denuncian que el nuevo esquema pergeñado por el Gobierno baja sus ingresos a la mitad

La resolución 1107/2026 reemplaza el sistema mixto de pagos por uno exclusivamente capitado y, según los profesionales, reduce sus ingresos de manera significativa.

13 de Abril de 2026 13:16hs

Los médicos de cabecera de PAMI comenzaron este lunes un paro de 72 horas. Rechazan la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos con efecto retroactivo desde el 1 de abril. Esta medida reemplaza el sistema mixto por uno exclusivamente capitado y, según los profesionales, reduce sus ingresos de manera significativa. El paro afecta los turnos programados, pero preserva la atención de urgencias.

PAMI defiende el cambio como una reconfiguración que eleva el ingreso fijo. El valor por paciente subió de $900 a $2.100 mensuales y elimina los adicionales por consultas, visitas o formación. Así, un médico con 800 afiliados pasa de $756.800 a $1.680.000, un aumento del 121%. El organismo busca ordenar el gasto, simplificar la administración y fortalecer controles sobre prestaciones reales.

Los médicos sostienen que el nuevo modelo desfinancia su labor. Atilio Rossi, de APPAMIA, explica que el pago fijo ignora la intensidad de la atención, ya que compensa igual una o cinco consultas por paciente. Un profesional con 400 afiliados podría ganar la mitad de los $1.650.000 anteriores. Además, desconoce la disponibilidad permanente, incluso en fines de semana o emergencias.

PAMI promete revisar la cápita según la evolución del sistema, pero los profesionales ven inviable la continuidad bajo estas condiciones. La medida responde a reclamos por unificación del nomenclador, aunque expone irregularidades previas como órdenes incompatibles en distancias lejanas.