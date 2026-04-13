Neuquén y Brasil firmaron un acuerdo para capacitar en portugués al sector turístico provincial

El gobernador Rolando Figueroa y el embajador Julio Glinternick Bitelli suscribieron un convenio de cooperación académica que permitirá formar recursos humanos y fortalecer la llegada de visitantes internacionales a la provincia. El gobernador afirmó que “en Neuquén el turismo es política de Estado”.

13 de Abril de 2026 10:35hs

Por Ricardo Seronero

El gobernador, Rolando Figueroa, y el embajador de Brasil en la Argentina, Julio Glinternick Bitelli, firmaron este miércoles en la ciudad de Buenos Aires un Convenio de Cooperación Académica destinado a fortalecer la formación en lengua portuguesa y promover el desarrollo turístico provincial.

El acuerdo fue suscripto por el gobierno provincial con la embajada, a través del Instituto Guimarães Rosa (IGR), que es el organismo encargado de impulsar la difusión de la lengua portuguesa, la cultura brasileña y la internacionalización académica.

El convenio tiene como objetivo enmarcar el desarrollo de programas y proyectos conjuntos vinculados principalmente a la enseñanza del portugués, la educación y la promoción de las culturas lusófonas, consolidando así los lazos históricos de cooperación entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil.

Entre las principales acciones previstas, el IGR brindará cursos virtuales de capacitación en lengua portuguesa destinados a personal vinculado al sector turístico neuquino, que se coordinarán a través de la subsecretaría de Turismo provincial. Las capacitaciones tendrán una duración de 30 horas semestrales y será ofrecido un curso de portugués semanal de dos horas, con capacidad máxima de 15 estudiantes.

La provincia, a través del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, será responsable de la promoción del programa, así como de la selección e inscripción de los participantes.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de prórroga automática, y contempla además la coordinación con otras instituciones públicas, privadas o académicas.

El gobernador destacó la relevancia estratégica del turismo para la provincia y afirmó que “en Neuquén el turismo es política de Estado”. Subrayó que el crecimiento del turismo aéreo -que alcanzó un incremento del 25% en el último año- refuerza la necesidad de invertir en la capacitación de los recursos humanos.

El mandatario también remarcó la importancia de ampliar las oportunidades de formación en destinos consolidados y emergentes, como el norte neuquino, ante el creciente interés de visitantes internacionales, especialmente provenientes de Brasil.

La iniciativa se inscribe en una estrategia integral orientada a mejorar la calidad de los servicios turísticos, potenciar la competitividad del destino y fortalecer la integración regional a través del intercambio cultural y educativo.



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