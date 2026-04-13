Murió Julio Ricardo, comentarista histórico de Continental que trabajó con los mejores relatores durante más de medio siglo

De José María Muñoz a Víctor Hugo Morales, pasando por Marcelo Araujo, se erigió como uno de los comentaristas de fútbol más prestigiosos, destacado por su pulcro y exquisito manejo del lenguaje, los tonos y las pausas.

13 de Abril de 2026 09:35hs

Murió Julio Ricardo, figura histórica de Radio Continenta y uno de los periodistas deportivos más apreciados de la Argentina, cuya carrera se construyó sobre la sobriedad, el respeto por los hinchas, los deportistas y sus colegas, y un manejo cuidado y culto del lenguaje. Nacido el 13 de enero de 1939 en Buenos Aires como Julio Ricardo López Batista, recorrió más de seis décadas en los medios, desde la radio hasta la televisión, sin nunca renunciar a la mesura ni a la responsabilidad periodística. Su popularidad se consolidó como comentarista de los partidos que José María Muñoz llevaba a Radio Rivadavia, donde su voz se convirtió en referencia diaria para el público que seguía el fútbol por radio y televisión.

Su compromiso con el peronismo coexistió con una actitud plural y de apertura, que nunca se transformó en exhibición partidaria dentro de su trabajo. Julio Ricardo evitó hacer ostentación de sus convicciones políticas o intelectuales y se mantuvo respetuoso con quienes opinaban distinto, lo que le ganó el respeto de colegas de distintas orientaciones. Esa coherencia entre sus ideas y su práctica profesional reforzó su imagen de periodista serio, equilibrado y ajeno a las grietas.

Proveniente de una familia arraigada en el periodismo deportivo, recibió tempranamente la influencia de su padre, José López Pájaro, fundador del Círculo de Periodistas Deportivos y director de la revista La Cancha, y de otros familiares que dejaron huella en los medios. Tras formarse como docente en el Normal Mariano Acosta, comenzó su carrera periodística en 1957 con una crónica futbolística sencilla en Noticias Gráficas, que luego se amplió en Radio Porteña, Radio Splendid y el Noticiero Deportivo del Canal 13. Entre radio y TV, supo articular el tono didáctico de maestro con el instinto de narrador, hasta decidirse por consagrarse plenamente al periodismo deportivo.

A lo largo de su trayectoria compartió micrófonos con figuras como Luis Elías Sojit, cubrió Mundiales, dirigió ATC y condujo programas como “Tribuna Caliente”. Siempre mantuvo un perfil cultural y ético, incluso en programas de tono más picante, y reivindicó al deporte como herramienta de educación y convivencia. Durante los primeros años de 'Competencia', la mítica tira deportiva de Radio Continental, sostuvo una relación estrecha con Víctor Hugo Morales, haciendo gala de un uso del lenguaje que no desdeñaba el uso de exquisitas, larguísimas y complejas proposiciones subordinadas que siempre cerraba como la sintaxis indica. Su presencia conjunta en la emisora reforzó la idea de que el periodismo deportivo podía ser a la vez popular, riguroso y profundamente humano, incluso aunque hablaran de fútbol.

En 2024, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo nombró “Personalidad Destacada” del periodismo deportivo, rindiendo homenaje a una trayectoria que exaltaba la lectura, la diversidad de pensamiento y la creencia de que el fútbol puede enseñar a vivir en comunidad y no a destruir al otro.