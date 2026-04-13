Murieron calcinados tres jóvenes por el incendio de una vivienda en Del Viso

Son Milagros Arenales, de 21 años y embarazada de cinco meses; la acompañaban los hermanos Milagros y Tomás Maidana, de 21 y 19 años. El padre de los hermanos Maidana alertó al 911 tras escapar del fuego junto a su pareja y una sobrina de 14 años.

13 de Abril de 2026 10:03hs

Tres jóvenes murieron calcinados en un incendio que arrasó una casa en el barrio De Vicenzo de Del Viso, partido de Pilar. Las víctimas quedaron atrapadas en la planta alta de la vivienda ubicada en calle Golf Club Necochea, entre Campo Municipal de Golf y Golf Club Boulogne. Entre ellas estaba Milagros Arenales, de 21 años y embarazada de cinco meses; la acompañaban los hermanos Milagros y Tomás Maidana, de 21 y 19 años.

El padre de los hermanos Maidana, un hombre de 43 años, alertó al 911 tras escapar del fuego junto a su pareja y una sobrina de 14 años. Él relató que las llamas iniciaron en el living y se propagaron rápidamente. Los bomberos sofocaron el siniestro y hallaron los cuerpos en el interior, que trasladaron para autopsias.

Las pericias iniciales indican que el fuego surgió en una estufa y provocó una explosión que extendió las llamas. Testigos contaron que Milagros Arenales se refugió en un placard para protegerse, mientras Tomás intentaba remover una reja de la ventana. El padre trató de romper el techo con un hacha para rescatarlos.

Tres familiares resultaron heridos y recibieron atención médica. El padre presenta quemaduras en rostro y brazos; SAME de Pilar lo derivó a un centro de salud. Su pareja sufrió una crisis nerviosa y la sobrina, un principio de asfixia.