María Eugenia Talerico: "Lo de Adorni hace ruido por todos lados"

"Primero por su soberbia y la falta de explicación clara y transparente de todos los sucesos que vienen pasando con él. Tenemos un funcionario que en 2 años y medio, con un sueldo de $ 3-4 millones, se compra dos propiedades importantes, hace reformas, su mujer pone una consultora que asesora empresas públicas y después está lo del avión privado", enumeró la exvicedirectora de la UIF. Además, acusó al Gobierno de Milei de "manipular la Unidad de Información Financiera con fines políticos".

13 de Abril de 2026 09:25hs

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