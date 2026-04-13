El martes comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona

Siete profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual: Leopoldo Luque, la médica Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni, el clínico Pedro Di Spagna, y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini.

13 de Abril de 2026 09:10hs

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará este martes 14 de abril en los Tribunales de San Isidro. El proceso anterior se declaró nulo en 2025 debido al escándalo con la exjueza Julieta Makintach y su rol en el fallido documental "Justicia Divina". Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 evaluará desde cero las pruebas con una nueva conformación de jueces: Alberto Gaig, Alejandro Lago y Pablo Adrián Rolón.

Siete profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual: Leopoldo Luque, la médica Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni, el clínico Pedro Di Spagna, y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini. Todos participaron en la internación domiciliaria del astro, oriundo de Villa Fiorito, antes de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

Las audiencias se desarrollarán los martes y miércoles en el edificio de Ituzaingó 340. La primera jornada anticipa una gran movilización con reclamos de justicia por la muerte del ídolo a fines de 2020. El tribunal deberá revisar nuevamente todas las pruebas, pericias y testimonios de más de 40 testigos.

El juicio previo avanzó con esas pruebas, pero se frustró por la filmación no autorizada de material para "Justicia Divina" dentro de la sala, con participación protagónica de Makintach. El fiscal Patricio Ferrari mostró las imágenes, lo que llevó a la recusación y apartamiento de la jueza. Esto derivó en una causa penal contra ella, denuncias de las partes, su destitución e inhabilitación por jury. En esta instancia, se escucharán de nuevo a familiares como Dalma, Gianinna y Jana Maradona, además de Verónica Ojeda y otros testigos, para determinar responsabilidades penales en la atención médica.