Detuvieron a la madre de Ángel Nicolás López y a su pareja: los acusan de homicidio agravado

La Fiscalía ordenó su arresto inmediato tras recibir la autopsia preliminar. El documento reveló lesiones traumáticas en la región craneal que evidencian violencia física intensa y descartan una muerte natural o accidental.

13 de Abril de 2026 08:45hs

Mariela Beatriz Altamirano, madre biológica del pequeño Ángel Nicolás López de 4 años, y su pareja Michel González enfrentan cargos por homicidio agravado. Las autoridades los detuvieron en las últimas horas del domingo en Comodoro Rivadavia. Ahora quedan a disposición del fiscal, quien demandó su arresto inmediato tras recibir la autopsia preliminar.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut confirmó las detenciones. Explicaron que surgieron después de un arduo trabajo investigativo y del análisis inicial de la autopsia. Este martes, los imputados serán indagados, según informó el Ministerio de Seguridad provincial.

El fiscal general Facundo Oribones y la funcionaria Diana Guzmán pidieron al juez penal la detención. Basaron la solicitud en los elementos recabados en la causa por la muerte del menor. Los vecinos habían negado ayuda cuando el niño se descompuso, pero la pesquisa avanzó con pruebas clave.

La autopsia preliminar reveló lesiones traumáticas en la región craneal. Estas indican violencia física intensa y descartan una muerte natural o accidental. El abogado Roberto Castillo, representante del padre Luis Armando López, amplió la denuncia y celebró los arrestos como el inicio de la justicia por el homicidio agravado y abandono de persona.