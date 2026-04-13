Declararon las dos policías que le prestaron cien mil dólares a Adorni

Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio indicaron que Adorni mantiene un saldo pendiente de alrededor de 70.000 dólares, cuyo vencimiento está previsto para noviembre de este año.

13 de Abril de 2026 13:34hs

Manuel Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito en una causa que analiza el origen de bienes inmuebles a su nombre. Este lunes declararon ante los tribunales de Comodoro Py dos policías, madre e hija, que figuran como acreedoras de un préstamo de 100.000 dólares para la compra de un departamento en Parque Chacabuco. El jueves comparecerán otras dos mujeres que financiaron la adquisición de una segunda propiedad en Caballito, en el marco de la misma línea de investigación.

Las policías Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio señalaron que el dinero fue entregado en efectivo en una escribanía en 2024. Explicaron que el monto provenía de una herencia obtenida tras un juicio sucesorio y que el acuerdo incluía cuotas mensuales mayores a 900 dólares con una tasa de interés del 11% anual. Indicaron que Adorni mantiene un saldo pendiente de alrededor de 70.000 dólares, cuyo vencimiento está previsto para noviembre de este año, y que los pagos los realiza o deposita en la escribanía, desde donde ellas retiran el dinero sin contacto directo con el jefe de Gabinete.

La fiscalía focaliza su trabajo en rastrear la trazabilidad de esos fondos y verificar si el deudor contaba con capacidad económica compatible con el crédito. Para ello se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario y se pidieron datos patrimoniales a distintas reparticiones. También se solicitará acceder al contenido de los teléfonos celulares de las testigos, con el fin de revisar mensajes, audios, correos y registros de llamadas relacionados con la operación inmobiliaria. El análisis se extiende a consumos personales y viajes de Adorni en los últimos años.

El expediente se abrió a partir de una denuncia que cuestiona inconsistencias en sus declaraciones juradas y en la evolución de su patrimonio. Adorni y su entorno rechazan esas acusaciones y sostienen que los bienes surgen de operaciones legítimas. En ese marco, el funcionario continúa con su actividad en Casa Rosada y participa de reuniones políticas mientras la Justicia avanza en la reconstrucción de sus movimientos patrimoniales y financieros.