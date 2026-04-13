Cuti Romero, fuera de las canchas de 6 a 8 semanas por una lesión ligamentaria

Con ese tiempo de recuperación, su temporada en Tottenham prácticamente quedaría concluida. Aun así, el defensor podría llegar al Mundial de junio con condiciones físicas, aunque sin partidos competitivos previos.

13 de Abril de 2026 13:40hs

El zaguero cordobés Cristian Romero sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla derecha que lo dejará fuera de las canchas entre seis y ocho semanas. Con ese tiempo de recuperación, su temporada en Tottenham prácticamente quedaría concluida. Aun así, el defensor podría llegar al Mundial de junio con condiciones físicas, aunque sin partidos competitivos previos.

Los estudios médicos realizados en Londres confirmaron un daño en el ligamento colateral derecho de Romero. El informe no registró una afectación de mayor gravedad, lo que descarta intervenciones más complejas. La información fue divulgada por medios periodísticos, pero Tottenham aún no publicó un comunicado oficial detallado.

El episodio ocurrió durante el partido de Spurs ante Sunderland por la Premier League. En una acción accidental con su propio arquero, Romero impactó la rodilla y manifestó molestias inmediatas. El dolor fue tan intenso que debió abandonar el campo de juego. La imagen de la torsión de su pierna generó preocupación en el cuerpo técnico y entre los hinchas.

En el contexto del Mundial, Romero es un pilar clave en la zaga que dirige Lionel Scaloni. La posibilidad de que no llegue con ritmo competitivo abre un interrogante en la planificación de la lista de convocados. Pese a ello, su importancia en el esquema hace probable que el entrenador mantenga su nombre en la nómina si completa la rehabilitación en el plazo previsto. Mientras se define su panorama, el cuerpo técnico también vigila el estado de Emiliano “Dibu” Martínez, que ya se recuperó, y de Lautaro Martínez, que podría haberse resentido una dolencia previa.