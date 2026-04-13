Apareció muerta una beba de dos meses en un sector de la Facultad de Arquitectura de La Plata

Junto a ella estaba su libreta de nacimiento. La Justicia investiga si la abandonó una mujer reportada como desaparecida, quien ya fue ubicada y resulta ser su madre.

13 de Abril de 2026 11:44hs

Una beba de unos dos meses y medio apareció muerta este lunes en un sector en construcción de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, junto a su libreta de nacimiento. Un empleado de la facultad realizó el hallazgo en una zona lindera al edificio de Ciencias Agrarias. La Justicia investiga si la abandonó una mujer reportada como desaparecida, quien ya fue ubicada.

La menor vestía la misma ropa que llevaba al momento de su desaparición, según confirmaron las fuentes policiales. Antes de localizarla, testigos la vieron en un colectivo de la línea 506, cuyo chofer la dejó en la zona de 1 y 45, a metros de la facultad. La pareja de la mujer había denunciado que ambas desaparecieron tras una consulta en el Hospital de Niños de La Plata.

Las primeras hipótesis indican que la beba quedó abandonada durante el fin de semana, posiblemente con vida en ese momento. Los resultados de la autopsia determinarán la causa y el momento exacto de la muerte. La fiscal Virginia Bravo dirige la pesquisa y ordenó medidas urgentes para reconstruir los hechos previos.

Por tratarse de un edificio de una universidad nacional, Bravo solicitó la intervención de la Policía Federal Argentina. La investigación se centra ahora en el rol de la madre y en las circunstancias que rodearon el abandono de la nena.