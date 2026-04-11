La Hora del Campo

La Justicia obliga al Municipio de Baradero a precisar en qué se gastó la recaudación de la tasa vial

"La mayoría de los municipios bonaerenses tienen graves problemas con los caminos rurales. Nosotros tuvimos un consorcio que funcionó durante un año y medio y funcionó muy bien. Cuando la gente empezó a ver los resultados, la tasa de cobrabilidad llegó cerca del 80%. Eso se disuelve cuando la gestión actual gana las elecciones; el Municipio dejó de girar los fondos y terminó caducando cuando se terminó el contrato", historió Bruno Violi, presidente de la Sociedad Rural de Baradero.
11 de Abril de 2026 09:17hs
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