Eduardo Amadeo: "Trump se ha metido en un lío muy importante, pensó que podía salir más rápidamente de Irán"

"Los iraníes tienen dos ventajas enormes: el control del Estrecho de Ormuz y están rodeados de países muy fáciles de atacar y allí se produce mucho GNL, mucho fertilizante. Entonces, la posibilidad de que EE. UU. destruya Irán existe, pero también la posibilidad de que Irán frene el comercio mundial. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos", explicó el economista, exembajador en Estados Unidos, exdiputado, exfuncionario en las presidencias de Menem, Duhalde y Macri.

11 de Abril de 2026 09:57hs

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