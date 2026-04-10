Se presentó NATIVA LATAM. “Argentina es un destino valioso, por su hospitalidad y por sus escenarios naturales” dijo Scioli

La Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura (AAETAV) realizó el lanzamiento de NATIVA LATAM, la Cumbre Latinoamericana de Turismo de Naturaleza y Aventura que se realizará del 11 al 13 de septiembre de 2026 en Misiones. Se espera que participen delegaciones de 17 países de Latinoamérica, 100 compradores, 650 vendedores y medio centenar de medios especializados e influencers. El funcionario afirmó además que “el turismo de naturaleza es fundamental para mostrar a la Argentina en el mundo”.

10 de Abril de 2026 10:28hs

Por Ricardo Seronero

Con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación y de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Puerto Iguazú será el escenario que reunirá a líderes, operadores, gobiernos, inversores y referentes globales del turismo de naturaleza, aventura y ecoturismo en unas jornadas de trabajo que permitirán generar oportunidades de negocios y aprendizaje para la región y el ecosistema turístico de nuestro país.

Diego Noia, Presidente de AAETAV, presentó los detalles del evento en el lanzamiento en la Casa de Misiones en la Ciudad de Buenos Aires, junto al Ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa; el Secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli; la presidenta de la CAT, Laura Teruel y el presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá.

Daniel Scioli aseguró que “el turismo de naturaleza es fundamental para mostrar a la Argentina al mundo” y también que “será una gran conquista”. Además, valoró el trabajo de la provincia de Misiones “a partir de la decisión del gobernador Hugo Passalacqua y de su ministro” para identificar eventos como el presentado. “Argentina es un destino valioso, por su hospitalidad y por sus escenarios naturales. Eso es lo que están buscando los turistas”, señaló, así como también aseguró: “El turista busca vivir nuevas experiencias y nuestro país las tiene”. “Como dijo el Perito Francisco Moreno 'Los parques nacionales tienen que estar para el goce y el uso de las personas', eso nos tiene que inspirar”.

También el funcionario nacional arrojó algunas cifras: “Los parques nacionales son protagonistas del turismo receptivo”. “El turismo receptivo creció 8.5 % y el emisivo bajó 20 %, cada vez más gente elige Argentina”, señaló.

En ese marco, postuló: “Debemos general las condiciones para que el sector privado pueda realizar inversiones”, porque “donde llega el turismo, llega el trabajo; donde llega el turismo, llegan las divisas”.

Laura Teruel presidente de CAT sostuvo que: “NATIVA LATAM refleja el camino que el turismo debe consolidar: un desarrollo sostenible, innovador y articulado entre el sector público y privado. Este tipo de encuentros no solo potencian el posicionamiento internacional de nuestros destinos, sino que también impulsan inversiones, conocimiento y oportunidades concretas para toda la industria turística de la región".

“En un contexto global donde el turismo atraviesa una profunda transformación, NATIVA se posiciona como un espacio estratégico para repensar el futuro de la industria desde una perspectiva sostenible, regenerativa e integrada al territorio” afirmó Diego Noia.

El Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones, José María Arrúa destacó que: “La designación de Misiones como Destino Anfitrión consolida el protagonismo del ecoturismo y el turismo aventura como ejes estratégicos de nuestro territorio. El 52% de la biodiversidad del país está en nuestra provincia. Este evento representa una oportunidad única para potenciar las capacidades de nuestros prestadores turísticos, impulsar la profesionalización del sector y proyectar al mundo nuestra biodiversidad”.

Andrés Deyá, presidente de FAEVYT, afirmó que: “Espacios como NATIVA LATAM son fundamentales para seguir posicionando a la Argentina y a la región en segmentos de alto crecimiento como el turismo de naturaleza y aventura. Las agencias de viajes no solo comercializamos productos sino que además interpretamos la demanda y estructuramos la oferta para que el pasajero tenga lo que está buscando y en ese camino el turismo de naturaleza se está posicionando fuertemente, por eso desde FAEVYT acompañamos este tipo de iniciativas".

El evento contó, además, con la presencia de autoridades nacionales, provinciales, cámaras, instituciones, partners de la acción y prensa.

Un sector en expansión: naturaleza, aventura y sostenibilidad como motor global

El turismo internacional continúa en crecimiento sostenido, consolidándose como uno de los principales motores económicos globales.

Dentro de este escenario, el turismo de naturaleza, aventura y ecoturismo emerge como uno de los segmentos más dinámicos, impulsado por un nuevo perfil de viajero que prioriza experiencias auténticas, contacto con la naturaleza, impacto positivo en comunidades locales y prácticas responsables.

El turismo de aventura representa un mercado en crecimiento y en Latinoamérica se consolida como un segmento estratégico en expansión con grandes oportunidades de posicionamiento a nivel global.

Latinoamérica: epicentro del turismo de naturaleza del futuro

Latinoamérica se posiciona como uno de los territorios más competitivos del mundo en turismo de naturaleza, gracias a su diversidad geográfica, cultural y ecológica.

Desde México a la Argentina, la región ofrece condiciones únicas para el desarrollo de experiencias sostenibles de alto valor. En este contexto, NATIVA 2026 busca posicionar a la región como referente global en turismo sostenible e innovador.

Iguazú: un destino estratégico para el turismo sostenible global. La elección de Puerto Iguazú como sede responde a su posicionamiento como uno de los destinos naturales más emblemáticos del planeta. Ubicada en la selva paranaense y hogar de las Cataratas del Iguazú, la región representa un modelo de desarrollo turístico basado en la conservación de la biodiversidad. Entre sus atributos se destacan su riqueza natural, áreas protegidas, experiencias consolidadas de ecoturismo, conectividad internacional y certificaciones de sostenibilidad (en un trabajo público y privado que viene desarrollando el destino para la consolidación de un turismo sostenible).

NATIVA 2026: plataforma de transformación

NATIVA 2026 será una plataforma de articulación regional e internacional que abordará los principales desafíos y oportunidades del sector: sostenibilidad, innovación, inversión, desarrollo local y nuevas tendencias del viajero global. Durante las jornadas, el evento reunirá a actores clave del ecosistema turístico para impulsar alianzas, generar conocimiento y acelerar la evolución del sector en América Latina.

Se desarrollarán paneles de expertos, casos de éxito, rondas de negocios entre operadores internacionales y la oferta de turismo aventura y naturaleza de la región para generar oportunidades de crecimiento y posicionamiento comercial de nuestros destinos turísticos.

Un evento alineado con el futuro del turismo

NATIVA 2026 se posiciona como una respuesta concreta a los desafíos globales del turismo, promoviendo un modelo que combina crecimiento económico, conservación ambiental e inclusión social.

En resumen, la agenda incluirá la exposición de casos de éxito, modelos replicables y buenas prácticas regionales. También habrá espacio para dialogar sobre la innovación aplicada a la temática del encuentro, al turismo regenerativo, a la gestión sostenible en destinos, a las áreas protegidas y las comunidades locales, a la vez que potenciar experiencias en la naturaleza.

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