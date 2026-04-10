Río Negro sale a los mercados regionales a presentar su oferta turística

Con el objetivo de fortalecer la llegada de visitantes y consolidar el turismo como motor de la economía, la provincia inicia una serie de acciones de promoción. El Director Ejecutivo de ATUR, Diego Piquín, subrayó: "Salir a la región a promocionar Río Negro se traduce directamente en la posibilidad de generar más trabajo. Llegar con la marca propia a los mayores mercados emisores para la provincia nos posiciona como producto multioferta. Queremos que los potenciales visitantes de Brasil, Uruguay y Chile descubran Rio Negro, recorran sus regiones y disfruten de sus experiencias”.

10 de Abril de 2026 10:46hs

Por Ricardo Seronero

Con la temporada de invierno en el horizonte, Río Negro da un paso decidido hacia los mercados internacionales. La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) se suma al mes de mayor actividad internacional en la industria poniendo en marcha una agenda de promoción exterior que abarcará cuatro países entre abril y mayo, apostando a ampliar el alcance de los destinos provinciales más allá de las fronteras nacionales.

La gira comienza esta semana en Montevideo, Uruguay, un mercado que viene mostrando un interés creciente por los paisajes rionegrinos. Luego será el turno de participar de uno de los mayores eventos del mundo: la WTM Latin America en San Pablo Brasil, una de las ferias de turismo de mayor relevancia en la región, donde se buscarán acuerdos con líneas aéreas y operadores que favorezcan la conectividad y el flujo de visitantes brasileños hacia la provincia.

El 14 de mayo será el turno de Chile. Río Negro participará del Workshop LADEVI en Santiago, un encuentro especializado para profesionales del sector, con el objetivo de mantener y fortalecer el vínculo con el mercado trasandino.

Rio Negro en las grandes ligas del turismo norteamericano

En paralelo, la provincia sumará presencia en el mercado de Estados Unidos a través de la iniciativa del Ente Patagonia e Inprotur mediante la invitación de "Buy Patagonia", una misión comercial orientada específicamente a la región patagónica en un mercado de gran crecimiento en el turismo receptivo de Argentina en los últimos años. Las actividades se desarrollarán en las tres principales plazas de dicho país durante 5 días del mes de abril. El perfil del turista norteamericano, interesado en experiencias de naturaleza y aventura, encuentra en Río Negro una oferta genuina: cordillera, estepa, valles y costa atlántica.

El Director Ejecutivo de ATUR, Diego Piquín, subrayó el sentido concreto de estas acciones: "Salir a la región a promocionar Río Negro se traduce directamente en la posibilidad de generar más trabajo. Llegar con la marca propia a los mayores mercados emisores para la provincia nos posiciona como producto multioferta.

Queremos que los potenciales visitantes de Brasil, Uruguay y Chile descubran Rio Negro, recorran sus regiones y disfruten de sus experiencias.”

La participación en estos eventos no responde solo a una estrategia de imagen, sino a la necesidad de cerrar acuerdos que se traduzcan en ocupación hotelera, conectividad y actividad económica en cada rincón de la provincia durante los doce meses del año.

Con esta agenda internacional, Río Negro reafirma su apuesta por el turismo como una herramienta concreta de desarrollo y empleo.



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