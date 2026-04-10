MSC Cruceros anunció el embarque por primera vez de pasajeros en Buenos Aires

La gran novedad para la próxima temporada es la incorporación del MSC Seaview, que ofrecerá por primera vez la posibilidad de embarcar a los huéspedes argentinos en la terminal Benito Quinquela Martín de Buenos Aires. “Sudamérica continúa siendo un mercado clave para MSC Cruceros y cada año vemos crecer el entusiasmo por navegar con nosotros. Para la próxima temporada 2026/2027 renovamos por completo nuestra oferta desde Buenos Aires y Brasil", destacó Javier Massignani, director general de MSC Cruceros Argentina y LATAM.

10 de Abril de 2026 10:40hs

Por Ricardo Seronero

MSC Cruceros presenta para su temporada 2026-2027 en el país, la llegada por primera vez del MSC Seaview al puerto de la Ciudad de Buenos Aires destinado al público local. Sumándose a la oferta el imponente MSC Splendida, reafirmando el compromiso de la compañía con el mercado argentino y ofreciendo la mejor propuesta de vacaciones para la próxima temporada.

El MSC Seaview, el buque de la clase Seaside con mayor capacidad que recibirá la terminal de cruceros de Buenos Aires, zarpará desde la ciudad ofreciendo 13 salidas de 7 noches entre el 10 de diciembre y el 4 de marzo. Con casi 2100 cabinas y 5400 huéspedes totales, el crucero promete confort y entretenimiento, incluyendo escalas en Santos, Balneario Camboriu y Punta del Este - la salida del 14 de enero tendrá a Montevideo en su itinerario -. Además, al finalizar la temporada, el MSC Seaview realizará el impresionante Grand Voyage con destino a Europa.

“Sudamérica continúa siendo un mercado clave para MSC Cruceros y cada año vemos crecer el entusiasmo por navegar con nosotros. Para la próxima temporada 2026/2027 renovamos por completo nuestra oferta desde Buenos Aires y Brasil, con una programación que refuerza nuestro compromiso de ofrecer a los huéspedes locales vacaciones inolvidables de diciembre a marzo. Con la llegada del MSC Seaview por primera vez destinado las viajeros locales y el MSC Splendida, nuestros huéspedes podrán descubrir las bellezas de Brasil y Uruguay con comodidad, sofisticación, mucho entretenimiento y la hospitalidad que distingue a nuestra compañía”, destacó Javier Massignani, director general de MSC Cruceros Argentina y LATAM. Y agregó, “además, quienes buscan una experiencia verdaderamente exclusiva podrán disfrutar del MSC Yacht Club, un espacio premium que ofrece privacidad y servicio personalizado en el mar”.

El MSC Splendida ofrecerá 14 salidas de 8 y 9 noches desde Buenos Aires a partir del 3 diciembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027, hacia los destinos más emblemáticos de Brasil y Uruguay, incluyendo Río de Janeiro, Búzios, Ilhabela, Ilha Grande, Balneario Camboriú. Además, de la noche de fin de año a bordo para disfrutar de los fuegos artificiales frente a la Bahía de Copacabana. Con siete restaurantes internacionales, múltiples bares, cuatro piscinas, 12 jacuzzis y un spa balinés, el barco está diseñado para disfrutar tanto en familia como en pareja o con amigos. Además, contará con el MSC Yacht Club, el exclusivo concepto de “barco dentro de un barco”, que ofrece embarque y desembarque prioritario, servicio de mayordomo 24 horas, restaurante privado y áreas VIP con vistas panorámicas al mar.

Previo al inicio de la temporada, el MSC Splendida realizará un Grand Voyage de 18 noches, partiendo el 15 de noviembre de 2026 desde Barcelona hacia Buenos Aires, con escalas en Gibraltar, Casablanca, las Islas Canarias, Maceió, Salvador y Río de Janeiro, entre otros puertos del litoral brasileño.

A su vez, ambos barcos realizarán el increíble Grand Voyage de 22 noches desde Buenos Aires hacia Europa, conectando Sudamérica con el continente europeo en un viaje inolvidable. El MSC Seaview zarpará el el 4 de marzo 2027 y el MSC Splendida el 31 de marzo de 2027 y visitarán los magníficos puertos brasileños de Río de Janeiro y Maceió; Las Palmas de Gran Canarias y Tarragona de España; Ajaccio de Francia; Corfú Grecia y Roma, Bari y Venecia en Italia.

“La temporada 2026/2027 consolida el crecimiento que venimos experimentando y representa una nueva oportunidad para nuestros socios comerciales. Contar con dos naves de la categoría del MSC Seaview y el MSC Splendida embarcando desde Buenos Aires, junto con una amplia variedad de itinerarios, nos permite ofrecer la propuesta de vacaciones más completa del mercado, comentó Pablo Laudonia, Gerente de Ventas de MSC Cruceros para Argentina y LATAM.

Barcos que llegarán a Buenos Aires en 2026/2027

MSC Seaview

Es el buque de mayor capacidad que recibe la terminal porteña de cruceros en esta temporada. Con 153.000 toneladas, 450.000 m2 (incluidos 43.500 de espacios públicos comunes), 2066 cabinas y 5400 huéspedes totales, esta nave de la clase Seaside donde predominan los espacios al aire libre como aspecto destacado de su estilo.

El increíble Atrio, con paredes de cristal, se extiende a lo largo de cuatro cubiertas, creando un hermoso e innovador lugar de entretenimiento en el que escuchar música en vivo y asistir a otros muchos eventos. Más allá de las paredes, las dos pasarelas con el suelo de cristal ofrecen a los huéspedes unas espléndidas vistas al mar. Y el lujoso MSC Aurea Spa de MSC Seaview es un paraíso del relax y los cuidados, con una amplia selección de masajes balineses y otros tratamientos de belleza y bienestar. Además, dispone de una zona termal, un salón de belleza y una boutique de uñas.

A bordo del MSC Seaview el entretenimiento está asegurado, ofrece todas las instalaciones de recreo que puedas imaginar, con casino, teatro y discoteca de última tecnología, bowling de tamaño real, un parque acuático interactivo de varios pisos con sendero de aventuras, y varias zonas coloridas de juegos infantiles creadas en colaboración con LEGO®? y Chicco®?.

MSC Splendida

Este moderno barco ofrece amplios espacios al aire libre e instalaciones de última generación. Con siete restaurantes internacionales y diversos bares y salones con una amplia carta de cócteles y bebidas, el MSC Splendida también cuenta con cuatro piscinas,12 jacuzzis y un gimnasio equipado con Technogym. Las opciones de entretenimiento incluyen un gran teatro con impresionantes espectáculos, una arena deportiva, un cine 4D de alta tecnología, un simulador MSC Formula Racer y áreas dedicadas a niños y adolescentes. Un tradicional spa balinés y el MSC Yacht Club ofrecen relajación premium y exclusividad.

Novedades de la temporada 2026-2027 en Sudamérica

Durante esta nueva temporada en Sudamérica, que se extenderá de noviembre de 2026 a abril de 2027, MSC Cruceros ofrecerá más de 100 itinerarios en la región, combinando relax, gastronomía, entretenimiento y la calidez que caracteriza a la compañía. Con la novedad de que llegará a Brasil por primera vez el MSC Virtuosa, uno de los barcos más modernos y tecnológicos del mundo, acompañado por el MSC Música y el MSC Lirica, que ofrecerán itinerarios variados y pensados para todos los perfiles de viajeros.

El MSC Magnifica, por su parte, será el encargado de unir los continentes durante su World Cruise de 121 noches, visitando Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia y las Islas Malvinas, además de puertos en Brasil y Chile.

Se encuentra a la venta la temporada 2026-2027, junto con la publicación de los itinerarios completos y las fechas de salida en: https://www.msccruceros.com.ar

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