Lautaro Martínez sufrió una distensión en la pantorrila izquierda y estará dos semanas en recuperación

Esta lesión surge después de un desgarro previo en el sóleo de la misma pierna, ocurrido en febrero.

10 de Abril de 2026 13:45hs

Lautaro Martínez sufrió una ligera distensión en la pantorrilla izquierda tras su reaparición con el Inter de Milán. El delantero anotó un gol a los 60 segundos en el partido ante la Roma, pero ahora deberá detener su actividad futbolística. El parte oficial del club indica que seguirán su evolución en los próximos días.

Desde el cuerpo médico del club milanés se prevé un plazo de recuperación de unos 15 días. Esta lesión surge después de un desgarro previo en el sóleo de la misma pierna, que Martínez sufrió en febrero durante un duelo de Champions League frente al Bodo/Glimt. La zona afectada ahora es distinta.

La Selección argentina monitorea de cerca la situación, ya que el Mundial se inicia el 11 de junio y el equipo de Lionel Scaloni debutará el 16. Martínez regresó como titular contra la Roma y jugó 58 minutos, pero esta baja impacta al Inter en la recta final de la temporada.

El atacante no estará disponible para los próximos juegos de Serie A ante Como (12 de abril) y Cagliari (17 de abril), ni para la Copa Italia contra el equipo de Nico Paz y Máximo Perrone el 21 de abril en San Siro. El cuerpo técnico aspira a recuperarlo para el 26 de abril frente a Torino, siempre que responda bien a los tratamientos y evaluaciones físicas.