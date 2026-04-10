La Pampa lanzó en Buenos Aires un circuito de trails que combina deporte, turismo y naturaleza

“Estos tres trails son de suma importancia para nosotros. Siempre decimos que los paisajes hermosos de nuestra Pampa son invisibilizados y tienen un gran valor. Cuando el Estado provincial planifica, promociona y articula, ese valor se transforma en desarrollo, crecimiento y oportunidades” sostuvo el el secretario de Turismo provincial, Saúl Echeveste.

10 de Abril de 2026 11:50hs

Por Ricardo Seronero

En la sede de Casa de La Pampa, en Buenos Aires, se realizó la presentación oficial del circuito de carreras trail que se desarrollará en distintos puntos de la Provincia durante mayo y junio y contó con la presencia del director de Casa La Pampa, Pablo Rubio; el secretario de Turismo, Saúl Echeveste; la directora de la Oferta Turística, Florencia Stefanazzi; y Daniel Mingroni, representante de la empresa organizadora Marathon Eventos.

Durante la presentación, Echeveste destacó la relevancia de estas competencias para la Provincia. “Estos tres trails son de suma importancia para nosotros. Siempre decimos que los paisajes hermosos de nuestra Pampa son invisibilizados y tienen un gran valor. Cuando el Estado provincial planifica, promociona y articula, ese valor se transforma en desarrollo, crecimiento y oportunidades”.

El funcionario subrayó además que las carreras permitirán recorrer tres entornos naturales completamente distintos: las sierras del Parque Nacional Lihué Calel, el bosque de caldén de la Reserva Provincial Parque Luro y la extensión blanca de las Salinas del Salitral Negro.

Por su parte, Mingroni agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y explicó la dinámica de los eventos. “Siempre trabajamos en dos instancias, una competitiva y otra de menor intensidad, para que todos puedan participar. Buscamos que la gente disfrute cada lugar”. Además, indicó que las inscripciones se realizan a través de las redes de Marathon Eventos.

El calendario comenzará el 10 de mayo en Salitral Negro, donde se espera la participación de 200 corredores. Continuará el 24 de mayo en Lihué Calel, con 200 participantes, y finalizará el 14 de junio en Parque Luro, con una convocatoria estimada de 500 atletas.

En tanto, Stefanazzi remarcó el valor turístico de los escenarios elegidos: “son lugares emblemáticos de La Pampa, con paisajes vinculados a pueblos originarios y antiguas rastrilladas”. También destacó la cercanía de localidades con servicios turísticos como La Adela, Cuchillo Có, Puelches, Santa Rosa y Ataliva Roca, que ofrecen alojamiento y propuestas complementarias.

La funcionaria agregó que la Provincia cuenta con diez salinas en producción, varias de ellas abiertas al turismo, y que el desarrollo de estos eventos fortalece la articulación con el sector privado.

Finalmente, Nicolás Cardinaux, en representación de la Administración de Parques Nacionales, valoró la iniciativa. “El deporte es una de las principales actividades que se están impulsando en los parques nacionales. Estos eventos no solo promueven la actividad física, sino que permiten que más personas conozcan estos paisajes únicos”.

El ciclo de trails se proyecta así como una propuesta que integra deporte, naturaleza y turismo, posicionando a La Pampa como un destino emergente para este tipo de competencias.



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