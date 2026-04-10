La inflación porteña de marzo fue del 3%

En términos interanuales, la variación alcanza el 32,1%, según el Instituto de Estadística y Censos porteño. Los servicios lideraron el incremento, con un alza del 3,1%, por delante de los bienes, que subieron un 2,8%.

10 de Abril de 2026 11:08hs

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires subió un 3% en marzo, por encima del 2,6% de febrero. Se acumula un 8,9% en el primer trimestre del año, contra el 8,6% del mismo período de 2025. En términos interanuales, la variación alcanza el 32,1%, según el Instituto de Estadística y Censos porteño.

Los servicios lideraron el incremento, con un alza del 3,1%, por delante de los bienes, que subieron un 2,8%. En el trimestre, los bienes acumularon un 7,2% y los servicios un 9,9%. Los alimentos registraron un 10% en tres meses; la carne, específicamente, escaló un 18,1% y un 50,8% interanual.

Las subas en precios regulados por el Estado y el gobierno porteño impulsaron la inflación mensual con un 6,5%. Destacaron las actualizaciones en cuotas de colegios privados y boletos de colectivo urbano, junto con combustibles para vehículos, tarifas eléctricas residenciales y cuotas de medicina prepaga. Estas divisiones, más vivienda, transporte, alimentos, educación y salud, explicaron el 79,6% del alza general. Los servicios culturales subieron un 8,2%.

Las caídas en verduras, frutas y bienes estacionales moderaron el índice. Estos últimos promediaron un descenso del 4,5%, sobre todo en tarifas hoteleras, paquetes turísticos y pasajes aéreos. El INDEC publicará el dato nacional el martes 14.