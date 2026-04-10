La ANMAT canceló las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo

El organismo de control ya había inhibido las actividades productivas de ambas firmas y prohibido el uso, distribución y comercialización de todos sus productos registrados.

10 de Abril de 2026 11:35hs

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) canceló las habilitaciones de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. La disposición 1848/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, da de baja sus legajos y cierra el proceso administrativo iniciado en 2025. Esa etapa previa ya había inhibido las actividades productivas de ambas firmas y prohibido el uso, distribución y comercialización de todos sus productos registrados.

La ANMAT basó su decisión en inspecciones, irregularidades graves y antecedentes regulatorios acumulados. Ambas empresas carecen de director técnico responsable y no presentaron planes para revertir las inhibiciones ni apelaron la disposición 3158/2025. El expediente judicial federal FLP 17371/2025 incorpora elementos clave que respaldan estas medidas.

El artículo 1° de la disposición confirma la baja de las habilitaciones, sin afectar la inhibición productiva de 2025. Por su parte, el artículo 2° ordena reinscribir automáticamente los certificados de los productos al vencimiento, en cumplimiento de una orden judicial. Así, los certificados se preservan como activos de la causa penal en curso.

La inhibición inicial data de mayo de 2025, tras detectar incumplimientos normativos, desvíos de calidad y fallas en las buenas prácticas de fabricación en los productos de HLB Pharma y la planta de Laboratorios Ramallo. La ANMAT notificará la medida a las autoridades sanitarias provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y al Instituto Nacional de Medicamentos.