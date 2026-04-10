Córdoba será sede de FIEXPO Workshop & Technical Visit por primera vez

La provincia de Córdoba volverá a posicionarse en el centro de la escena internacional de la industria de reuniones al convertirse, por primera vez, en sede de FIEXPO Workshop & Technical Visit, que se desarrollará del 10 al 13 de agosto de 2026. En ese contexto el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani destacó: “Ser sede de FIEXPO nos permite mostrarle al mundo ese potencial y seguir consolidando a la provincia como un destino competitivo para grandes eventos”.

10 de Abril de 2026 11:55hs

Por Ricardo Seronero

El anuncio se realizó en el Centro de Arte Contemporáneo Chateau Carreras Antonio Seguí, y fue encabezado por Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo; Andrés Benetti, del Córdoba Bureau y la CEO de FIEXPO, Vivian Nardone.

Organizado por FIEXPO Exhibitions Group, el encuentro reunirá en Córdoba a compradores calificados, proveedores, referentes del sector y profesionales vinculados al turismo de reuniones de distintos países de América Latina.

La propuesta incluirá cuatro jornadas consecutivas de capacitaciones, reuniones uno a uno, networking y visitas técnicas, permitiendo a los participantes conocer de primera mano la infraestructura, la capacidad organizativa y la diversidad de espacios que ofrece Córdoba para la realización de congresos, convenciones, viajes de incentivo y grandes eventos.

Además, el encuentro contará con el acompañamiento de ICCA (International Congress and Convention Association), socio global de FIEXPO, que aportará contenidos especializados orientados a elevar estándares, profesionalizar la oferta local y fortalecer la competitividad del destino en el mercado internacional.

“Trabajamos para que cada acción de FIEXPO deje capacidades fortalecidas y genere oportunidades reales de negocios para los destinos. Córdoba se integra a esta agenda como un actor clave en la evolución del sector de reuniones a nivel regional”, señaló Vivian Nardone, CEO de FIEXPO Exhibitions Group.

Un destino estratégico para el turismo de reuniones

La elección de Córdoba como sede responde a una combinación de factores que la convierten en uno de los destinos más competitivos del país para el turismo de reuniones.

Su ubicación geográfica estratégica, en el centro del país; su conectividad aérea y terrestre; la infraestructura hotelera y de centros de convenciones; y un ecosistema que integra universidades, innovación, cultura, gastronomía, deporte y naturaleza, conforman una propuesta diferencial para organizadores de eventos.

En ese marco, la ciudad de Córdoba ocupa un lugar central. Histórica y contemporánea a la vez, la capital provincial ha sido desde sus orígenes un punto de encuentro y articulación regional, con una identidad abierta al intercambio, al conocimiento y a la construcción de futuro.

Ese ADN hoy se traduce en una propuesta MICE sólida, profesional y competitiva, capaz de albergar eventos de escala internacional y de generar impacto económico, social y productivo para toda la provincia.

Para el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, la llegada del FIEXPO Workshop & Technical Visit representa una oportunidad estratégica. “Córdoba tiene todo para liderar el turismo de reuniones en la región: infraestructura, conectividad, capacidad organizativa y una identidad propia que la diferencia. Ser sede de FIEXPO nos permite mostrarle al mundo ese potencial y seguir consolidando a la provincia como un destino competitivo para grandes eventos”, destacó.

“Que Córdoba sea sede de FIEXPO es una muestra clara del camino que venimos recorriendo. El turismo de reuniones es una herramienta concreta de desarrollo económico, generación de empleo y posicionamiento internacional. Este tipo de eventos no solo genera impacto inmediato, sino que abre oportunidades futuras para atraer congresos, ferias y grandes encuentros, fortaleciendo la marca Córdoba y el trabajo articulado entre el sector público, privado y académico”, expresó.

La realización de este encuentro permitirá, además, mostrar ante referentes internacionales no solo la capacidad técnica y operativa de Córdoba, sino también su identidad, hospitalidad, gastronomía y experiencias diferenciales, elementos que hoy resultan clave en la toma de decisiones de quienes organizan eventos a gran escala.

Con esta confirmación, Córdoba suma un nuevo hito en su estrategia de posicionamiento internacional y reafirma su crecimiento como uno de los destinos más importantes de América Latina para la industria de reuniones.

Además, en la conferencia estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba, Gustavo Peralta; Marcelo Salas, de AHT; la vicepresidenta de AOCA, Andrea Juncos; y el presidente de la Confederación Cordobesa de Deportes, Esteban Biazzi, junto a demás autoridades que acompañaron este importante anuncio.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590