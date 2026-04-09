Un alumno de 11 años fue con un cuchillo al colegio

Sucedió en la Escuela 1.106 de Santo Tomé. Otro estudiante alertó a los docentes sobre un objeto sospechoso. La dirección activó protocolos de seguridad de inmediato.

9 de Abril de 2026 10:53hs

Un alumno de 11 años ingresó con un cuchillo tipo carnicero en su mochila a la Escuela N.º 1106 “San Martín” de Santo Tomé, Santa Fe. El hecho ocurrió este miércoles poco después de las 8. Otro estudiante alertó a los docentes sobre un objeto sospechoso. La dirección activó protocolos de seguridad de inmediato.

Los maestros convocaron al chico en una charla reservada. El menor entregó una cuchilla de 15 centímetros de hoja y mango de madera. La escuela llamó al 911. Efectivos de la Comisaría 23° y del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé secuestraron el arma y reforzaron la vigilancia.

La institución contactó a la madre del alumno para informarle el suceso. Pidieron su presencia en el lugar. El chico no amenazó a nadie ni causó heridos, según el parte oficial.

El episodio se produce una semana después del asesinato de un chico de 13 años en una escuela de San Cristóbal. Dos menores están detenidos por ese crimen. El Gobierno confirmó que el asesino pertenece a una comunidad digital internacional que promueve masacres escolares.