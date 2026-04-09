Reducción de frecuencias en los colectivos: no hubo definiciones en la reunión de empresarios con el Gobierno

El encuentro concluyó sin definiciones claras sobre el esquema de deudas ni sobre futuras subas de tarifas. Las partes acordaron volver a verse el próximo martes para continuar las negociaciones.

9 de Abril de 2026 13:12hs

Terminó sin definiciones la reunión de este mediodía entre las autoridades de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y la Secretaría de Transporte con los empresarios de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires. El encuentro concluyó sin definiciones claras sobre el esquema de deudas ni sobre futuras subas de tarifas. Las partes acordaron volver a verse el próximo martes para continuar las negociaciones.

En la reunión se recordó que ayer se efectivizó el pago del 60% del anticipo del régimen de compensaciones tarifarias para el transporte público de jurisdicción nacional correspondiente a abril de 2026. También se analizaron alternativas para la regularización de saldos pendientes que acumulan las empresas. Desde el sector empresario indicaron que a partir de mañana comenzarán a cancelar parte de las obligaciones acumuladas.

Luciano Fusaro, representante de la asociación que nuclea a los empresarios, señaló que se trabaja en la baja progresiva de las deudas, aunque advirtió que aún no hay nada cerrado sobre nuevas tarifas para afrontar los costos del servicio. La discusión sigue abierta en torno a los montos de subsidios, el desfasaje con la inflación y el impacto de las subas de precios en el mantenimiento de las frecuencias.