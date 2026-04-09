Paro de colectivos en las líneas de MOGSM: el Gobierno anunció sanciones a las empresas que reduzcan frecuencias

Se trata de las 303, 333, 407, 437 y 707, que operan en el Conurbano.Otras 196 líneas mantienen su recorrido, pero con un recorte del 30% en las frecuencias. La UTA justificó el paro porque varias empresas no completaron el pago de salarios.

9 de Abril de 2026 09:54hs

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició este jueves un paro de colectivos en empresas que no recibieron fondos del Gobierno para pagar sueldos. La medida arrancó a la medianoche y afecta al menos a cinco líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata de las 303, 333, 407, 437 y 707, todas de Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM). Estas rutas operan en el conurbano bonaerense.

Otras 196 líneas mantienen su recorrido, pero con un recorte del 30% en las frecuencias. La UTA justificó el paro porque varias empresas no completaron el pago de salarios de marzo al cuarto día hábil del mes. Los trabajadores retienen tareas en autotutela. Además, los empresarios redujeron servicios y generaron malestar en usuarios y violencia contra choferes.

La UTA criticó la falta de subsidios nacionales y provinciales. Los empresarios, por su parte, defendieron sus decisiones. La organización sindical enfatizó que busca cobrar sueldos y preservar puestos de trabajo.

Las Cámaras empresarias y la secretaría de Transporte se reúnen desde las 11 para destrabar el conflicto. La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) informó que sus líneas en la Ciudad, como la 64, 65 y 151, funcionaron con normalidad. Las de jurisdicción nacional y provincial se normalizarán mañana gracias a subsidios pagados este miércoles.