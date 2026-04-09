Muerte de un niño que estaba al cuidado de la madre: las pericias preliminares detectaron golpes dentro de la cabeza

La causa indaga ahora si hubo maltrato o violencia antes de la muerte de Ángel, de cuatro años. El menor había comenzado a revincularse con su madre biológica en noviembre del año pasado, tras un proceso judicial de restitución.

9 de Abril de 2026 11:45hs

En Comodoro Rivadavia investigan la muerte de Ángel, un niño de cuatro años que falleció tras descompensarse mientras estaba al cuidado de su madre. El chico había sido llevado en estado crítico a un hospital de la ciudad chubutense por un paro cardiorrespiratorio. Los médicos relataron que lo encontraron sin signos vitales después de acostarse.

Las pericias forenses preliminares detectaron golpes internos en la cabeza del menor, según medios locales. Se espera el informe final de la autopsia para precisar cómo se produjeron esas lesiones. La causa indaga ahora si hubo maltrato o violencia antes de la muerte del niño.

Ángel había comenzado a revincularse con su madre biológica en noviembre del año pasado, tras un proceso judicial de restitución. La casa donde vivía fue allanada este miércoles y la progenitora está bajo investigación. El caso genera conmoción en la ciudad y se cuestiona el accionar de organismos de protección y la decisión de entregar al niño a una madre que lo había abandonado al año y medio.