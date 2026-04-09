Misiones: Se presentó el ”Desafío de la Ruta Belgraniana”

“Este evento le da visibilidad a la Ruta Belgraniana y sirve para que la gente se apropie de esta parte de la historia”, dijo el ministro de Turismo provincial, José María Arrúa, en la presentación de la 4ta fecha del Campeonato Misionero de Ciclismo de Montaña 2026, que se realizará el 7 de junio.

9 de Abril de 2026 11:26hs

Por Ricardo Seronero

El lanzamiento se realizó en la Costanera de Candelaria, zona playa Sarandí, lugar de salida y llegada del campeonato. La actividad contó con la participación de autoridades provinciales, municipales e historiadores.

Al continuar su alocución, recordó que el proyecto de la Ruta está enmarcado en la Ley VI- N° 318, promulgada por el actual gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, en su paso por la Cámara de Representantes. Arrúa también destacó la cantidad de ciclistas de otras provincias y de países vecinos que participan en estas competencias y que eso constituye un gran impulso al movimiento turístico, sobre todo en la temporada denominada baja.

El recorrido de la competencia se destaca por su extensión: un trayecto de 105 kilómetros que partirá desde Candelaria hasta la Ruta Nacional 14, pasando por el Cerro Nielsen, Profundidad y Fachinal; una vez que los ciclistas lleguen a la ruta 14, regresarán por la Ruta Provincial 4. Se trata de una fecha que tendrá los condimentos que busca todo ciclista: altimetría, complejidad y paisajes misioneros que generan gran motivación.

Se esperan más de 100 inscriptos provenientes de Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Brasil y Paraguay, lo que genera muchas expectativas no solo por el evento deportivo en sí, sino por la puesta en valor del recorrido que hizo el General Manuel Belgrano por el sur misionero.

La Ruta Belgraniana en Misiones es un recorrido histórico, cultural y turístico. Esta actividad es parte de la planificación que hace el Ministerio de Turismo para visibilizar el trayecto.

La jornada también contó con la presencia del secretario de Estado de Cultura, Joselo Schuap; del jefe de Gobierno de Candelaria, Aníbal Fariña; de la intendenta de Profundidad, Silvia Estigarribia; de la secretaría de Cultura de Candelaria, Ana Pinto; y de Angélica Amable y Liliana Rojas, de la Junta de Estudios Históricos de Misiones del equipo fundador de la Ruta Belgraniana.

Para más información o inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse con el presidente de la Asociación Misionera de Ciclismo de Montaña (AMiCiMO), Juan Barthe, al siguiente número: +54 9 376 410-5225

Sobre la Ruta

La "Ruta Belgraniana en Misiones" es un trayecto establecido por la Ley VI – Nº318 de la Provincia de Misiones, (actual RP204) que une las localidades de Candelaria con San José. Históricamente comunicaba a las reducciones guaraní – jesuíticas de Nuestra Señora de Candelaria y San José, teniendo como postas intermedias a las capillas de San Cristobal (actual localidad de Profundidad), siguiendo luego la de San Miguel (actual localidad de Fachinal) y luego la de San Antonio (actual paraje de La Sierrita), para llegar finalmente al sitio de la reducción guaraní-jesuítica de San José. Hoy busca visibilizar la historia del General Manuel Belgrano, camino de regreso durante su campaña al Paraguay, y su trascendencia en el proceso de revolución e independencia de la Nación Argentina.



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