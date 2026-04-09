La escribana de Adorni reiteró que la operación inmobiliaria fue ”absolutamente normal”

Adriana Nechevenko explicó que la operación se concretó porque las personas que aparecen como vendedoras son conocidas de Adorni y que no hubo préstamos de dinero en efectivo ni irregularidades.

9 de Abril de 2026 11:08hs

La escribana Adriana Nechevenko defendió como absolutamente habitual la compra del departamento de Caballito en la que intervino el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Explicó que la operación se concretó porque las personas que aparecen como vendedoras son conocidas de Adorni y que no hubo préstamos de dinero en efectivo ni irregularidades. Aclaró que las mujeres mencionadas no le prestaron dinero al funcionario y que las partes acordaron un pago a plazo, con la posibilidad de extender el plazo por un año.

Nechevenko regresó a Comodoro Py para ampliar su declaración en la causa que investiga el patrimonio y los viajes de Adorni. Ya había sido testigo el miércoles, cuando detalló que la propiedad de Caballito se compró mediante una hipoteca por saldo de precio y remarcó que trabaja con Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, desde hace años. Tras salir de los tribunales, sostuvo que no iba a hacer declaraciones, que solo acudía porque la Justicia la había citado y que estaba tranquila porque la Justicia “hace su trabajo”.

Las investigaciones periodísticas pusieron además bajo la lupa el rol de Pablo Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, una de las jubiladas señaladas como financista del jefe de Gabinete. Documentación judicial y comercial indica que Feijoo fue quien realizó la primera reserva del departamento de la calle Miró en la inmobiliaria Rucci, antes de que Viegas y Claudia Sbabo se lo vendieran a Adorni. La operación incluyó una hipoteca sin intereses por el 87% del valor escriturado.

Un registro de accesos a la Casa Rosada muestra que Feijoo ingresó a Balcarce 50 el 22 de octubre de 2025, a las 10:16, y se retiró cerca de las 21:34, menos de un mes antes de que Adorni formalizara la escritura del departamento en Caballito. Ese mismo día, la esposa del funcionario también visitó la sede gubernamental y permaneció durante dos horas y media. Nechevenko, por su parte, explicó que en esta oportunidad solo fue a dejarle documentos al fiscal Gerardo Pollicita y que no le solicitó su teléfono.