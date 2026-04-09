Fernando León: "Es una tregua prendida con alfileres"

"La posición de Israel es propia de su agenda de intereses. Convergen distintos intereses. "Israel tiene una autonomía de gestión y ataques que la deja fuera del acuerdo y poniéndolo en peligro de quebrarse. Afirma que El Líbano no estaba incluido en la tregua. "EE. UU. está involucrado en el conflicto, esto repercute en sus votantes y en su economía. Y el mundo está en vilo para ver si el tratado prospera o es sólo una tregua para reagruparse y reabastecerse", reflexionó el analista internacional y director ejecutivo de la Fundación Diplomacia Ciudadana.

9 de Abril de 2026 08:50hs

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