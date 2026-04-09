Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez serán los árbitros argentinos en el Mundial

Además de los tres jueces centrales, la delegación argentina contará con cinco asistentes y un VAR, lo que eleva el total a nueve integrantes del referato nacional en la competencia.

9 de Abril de 2026 12:34hs

La FIFA definió a los tres árbitros argentinos que dirigirán en el Mundial 2026 y, de esta manera, marca un hito para el arbitraje nacional. Los elegidos fueron Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, quienes conforman el primer equipo de tres jueces principales de Argentina en una Copa del Mundo. Además de los tres jueces centrales, la delegación argentina contará con cinco asistentes y un VAR, lo que eleva el total a nueve integrantes del referato nacional en la competencia.

Los jueces asistentes serán Juan Pablo Belatti, Maximiliano Del Yesso, Cristian Navarro, Gabriel Chade y Facundo Rodríguez, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. Con esta dotación, Argentina se ubica junto a Brasil como una de las federaciones con mayor representación en el torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica. La designación refleja el crecimiento del arbitraje argentino en los últimos años y la proyección internacional de sus jueces.

Salvo Tello, para Herrera y Falcón Pérez será la primera participación en una Copa del Mundo. En el caso de Falcón Pérez, los organismos internacionales ya lo proyectan como referente de la nueva generación: se desempeñó en el Mundial de Clubes 2025 y en los Juegos Olímpicos de París 2024, además de acumular experiencia en torneos sub?20. Tello, por su parte, viene de actuar en Qatar 2022, donde dirigió tres partidos incluido el cruce entre Marruecos y Portugal por los cuartos de final.

Tello también acumula finales internacionales como la definición de la Copa Libertadores 2024 y la de la Copa Sudamericana 2023, y además fue designado en el repechaje entre Congo y Jamaica previo a este Mundial. En el plano de clubes, cuenta con una trayectoria de alto nivel que incluye Superclásicos y clásicos internacionales, mientras que Herrera suma Copa América 2024, Mundial Sub?20 2025 y partidos de Eliminatorias, además de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo