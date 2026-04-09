Chubut se posiciona como un destino elegido para disfrutar de la naturaleza, la cultura y la identidad local

La provincia patagónica registró en Semana Santa un impacto global de 3.000 millones de pesos a lo largo de todo el fin de semana largo en el sector turístico. Las Áreas Naturales Protegidas tuvieron más de 5.000 visitantes, 15% más que en 2025.

9 de Abril de 2026 11:31hs

Por Ricardo Seronero

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, dio a conocer el intenso movimiento turístico registrado en la provincia durante el fin de semana largo de Semana Santa, producto de una nutrida agenda de eventos en cada una de sus regiones y con una destacada afluencia de visitantes en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de todo el territorio.

En este sentido, más de 5.300 personas recorrieron las Áreas Naturales Protegidas provinciales, lo que representó un incremento del 15% en comparación al mismo período de 2025.

Entre las áreas más elegidas, se destacó especialmente la afluencia en Península Valdés, que recibió más 3.100 visitantes, 77% más que en el año anterior. Le siguió Punta Loma con 770 visitantes, Punta Tombo con más de 670, Piedra Parada con casi 400, Cabo Dos Bahías con más de 200 y el Bosque Petrificado Sarmiento con 90 visitantes.

Además, casi 1.800 personas visitaron el Laberinto Patagonia en la localidad de El Hoyo, el cual tuvo su cierre de temporada este lunes 6 de abril, volviendo a abrir sus puertas en la temporada de invierno.

Por otra parte, el Museo Paleontológico Egidio Feruglio en Trelew contó con más de 600 visitantes a lo largo del fin de semana largo.

Festivales en todo el territorio

En la región cordillerana, Lago Puelo fue uno de los puntos más destacados con la realización del 3º Festival del Alfajor. A lo largo de dos jornadas, viernes 3 y sábado 4, la localidad recibió casi 40.000 personas.

Allí no solo hubo una propuesta gastronómica y artística que convocó a visitantes de la región y del país, sino que también se rompió el récord del alfajor más grande del mundo: con un alfajor que pesó un total de 1.290 kilos, marcando un hito mundial histórico para la localidad.

Epuyén fue otro de los puntos más convocantes con la realización del 32° Encuentro Provincial de Artesanos. El evento reunió a 90 feriantes entre artesanos y propuestas gastronómicas, generando un espacio colmado de color, cultura y producción local. Con un gran acompañamiento del público, la localidad alcanzó un 80% de ocupación durante el fin de semana. Además, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas participó con un stand institucional que ofreció información turística, juegos y sorteos para toda la familia.

En la costa chubutense, Camarones vivió una nueva edición de la Fiesta Nacional del Salmón, consolidada como uno de los eventos más tradicionales de la región. Durante el fin de semana, 28 embarcaciones participaron de la competencia, convocando a pescadores y visitantes de distintos puntos del país. Con una ocupación casi plena y un importante marco de público, la localidad reafirmó su atractivo turístico. Allí también estuvo presente el stand institucional del Ministerio junto a la Agencia Chubut Turismo, promocionando los destinos provinciales.

Más eventos en toda la provincia

A lo largo de todo el territorio, las distintas localidades ofrecieron propuestas culturales, religiosas y productivas que acompañaron el movimiento turístico. En la costa, Puerto Madryn fue escenario del tradicional Vía Crucis Submarino en el Muelle Piedra Buena, junto con la Feria de Pescadores Artesanales.

En Trelew, la Feria de Semana Santa reunió a vecinos y visitantes en la Plaza Independencia, mientras que en la Meseta, Gualjaina llevó adelante el Vía Crucis en el Área Natural Protegida Piedra Parada y una jornada de Bodegas de Puertas Abiertas. A su vez, en Sarmiento se desarrolló la caminata “Malvinas nos une”.

En la cordillera, se realizaron diversas actividades entre ellas la Vigilia de Malvinas, la Feria de Semana Santa y el Concurso Comarcal de Rosca de Pascuas en El Hoyo; y la Expo Feria de Semana Santa junto a experiencias productivas como la cosecha de azafrán en Trevelin.

De esta manera, Chubut volvió a posicionarse como un destino elegido para disfrutar de la naturaleza, la cultura y la identidad local, con propuestas para todos los gustos y un fuerte acompañamiento de visitantes en cada rincón de la provincia.



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