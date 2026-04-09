Centro de Convenciones Domuyo: se reunió el Consejo Provincial de Turismo de Neuquén

La 17° Asamblea del Consejo Provincial de Turismo reunió a intendentes, secretarios de Turismo, cámaras empresariales y referentes del sector para definir los principales lineamientos de trabajo para 2026. Fue el primer encuentro encabezado por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, quién sostuvo: “Estamos convencidos de que el turismo es una política de Estado, la segunda economía de la provincia y una herramienta central para generar desarrollo y empleo. Por eso trabajamos articuladamente con todos los sectores: municipios, cámaras empresarias y prestadores, para fortalecer una agenda común, con más promoción, más infraestructura y más turismo para todo Neuquén”.

9 de Abril de 2026 11:35hs

Por Ricardo Seronero

Con la participación de representantes de 34 localidades de la provincia, se realizó este martes, en el Centro de Convenciones Domuyo, la 17° Asamblea del Consejo Provincial de Turismo, un espacio de articulación entre el sector público, privado y académico para definir estrategias y lineamientos de trabajo para el desarrollo turístico de Neuquén.

El encuentro fue encabezado por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, en lo que constituyó la primera asamblea del Consejo Provincial de Turismo bajo su gestión. Participaron intendentes, secretarios y referentes de Turismo de distintas localidades, además de presidentes de cámaras y asociaciones hoteleras y gastronómicas, consolidando una amplia representación territorial e institucional.

Durante la apertura, Esteves realizó un repaso de la temporada turística estival 2025-2026, que arrojó resultados positivos en toda la provincia, y destacó las inversiones que viene realizando el Gobierno provincial en infraestructura turística, señalética, conectividad, promoción y aportes para destinos y prestadores.

En ese sentido, remarcó que “Estamos convencidos de que el turismo es una política de Estado, la segunda economía de la provincia y una herramienta central para generar desarrollo y empleo. Por eso trabajamos articuladamente con todos los sectores: municipios, cámaras empresarias y prestadores, para fortalecer una agenda común, con más promoción, más infraestructura y más turismo para todo Neuquén”.

La asamblea se desarrolló en el marco de la implementación de la nueva Ley Provincial de Turismo Nº 3525, sancionada en noviembre de 2025, que incorpora nuevas herramientas de participación y planificación para el sector, entre ellas la creación de Consejos Regionales de Turismo.

Luego de la apertura, el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, expuso sobre los principales productos turísticos que se encuentran en desarrollo en la provincia y los lineamientos estratégicos para fortalecer la oferta de cada región.

Por su parte, el presidente de NeuquénTur S.E., Gustavo Fernández Capiet, presentó las principales acciones promocionales que la provincia viene llevando adelante para posicionar a Neuquén como destino turístico a nivel nacional e internacional.

Durante la jornada también se presentó el Plan de Marketing y las acciones previstas para 2026, además del ciclo de podcast “Sabores que Viajan”, a cargo de Nicolás Visne, una propuesta orientada a poner en valor la gastronomía neuquina como parte de la identidad turística provincial.

Uno de los momentos destacados del encuentro fue la presentación de los resultados de la temporada estival 2025-2026 y de las principales acciones desarrolladas durante los últimos meses.

Además, se anunció el calendario de los futuros Consejos Regionales de Turismo, con agenda, fechas y sedes de cada encuentro. Esta tarea será coordinada por el director provincial Roberto Martini y permitirá avanzar en una planificación descentralizada y participativa en todo el territorio provincial.

Del encuentro participaron también representantes de 10 cámaras y asociaciones hoteleras y gastronómicas, reafirmando el compromiso de seguir trabajando de manera articulada para consolidar al turismo como una política de Estado y una de las principales herramientas de desarrollo económico y social de la provincia.



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