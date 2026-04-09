Buscan a una adolescente que desapareció antes de llegar al colegio

Maitena Luz Rojas Garófalo, de 14 años, se perdió el miércoles alrededor de las 7 de la mañana. La hermana la dejó en la puerta de la Secundaria 16, pero nunca entró al edificio. Dejó el celular, pero se llevó su tarjeta SUBE y $ 40.000.

9 de Abril de 2026 10:03hs

En el partido bonaerense de Merlo, buscan a Maitena Luz Rojas Garófalo, una adolescente de 14 años. La joven se perdió el miércoles alrededor de las 7 de la mañana. Salió de su casa rumbo al colegio, pero nunca entró al establecimiento. Un operativo busca a la menor.

Maitena caminó hacia la Escuela de Educación Secundaria N°16 con su hermana mayor. Esta última la dejó en la puerta hablando con amigas. La madre llegó después al lugar, en Jujuy y Juan Manuel de Rosas. Allí confirmó que su hija menor no había ingresado.

Imágenes de una cámara de seguridad muestran a la chica a las 8:20 en la calle Bicentenario. Avanzaba hacia el Hospital Héroes de Malvinas, a unas 10 cuadras de la escuela. Es la primera vez que se aleja sin avisar a dónde va, según contó su madre al denunciar el caso.

La joven dejó su celular en casa, algo inusual para ella. Llevaba su tarjeta SUBE y unos 40.000 pesos en efectivo. Vestía buzo verde oliva, pantalón jean azul desteñido y zapatillas negras.

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