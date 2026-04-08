Tos convulsa: "Si no revertimos la baja en el porcentaje de vacunaciones, vamos a tener situaciones muy feas"

"En 2025, el índice de vacunación de la gente contra la tos convulsa bajó al 50%. Previo a la pandemia estábamos en el 90%. Se puede romper el efecto 'rebaño' protector, si no revertimos la baja en el porcentaje de vacunados. La gente joven no lleva a sus hijos a vacunas y están apareciendo cosas raras que nosotros no estábamos acostumbrados", alertó el doctor Hugo Pizzi. El eminente infectólogo considero "muy interesante" lo que ocurrió en 2025 en Mendoza: "Los padres que no vacunan a sus hijos pagan multas y pueden hasta ir detenidos".

8 de Abril de 2026 12:17hs

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