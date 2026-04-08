Scioli: “La fe mueve montañas y moviliza a millones de personas que a través del turismo tienden puentes de paz”

“Es un honor presentar este encuentro tan importante de turismo religioso, que tendrá un gran impacto tanto en lo cultural como en lo económico. El turismo religioso es un segmento que une y dinamiza a todas las regiones del país, casi tres millones de turistas se movilizaron por Semana Santa en la Argentina” resaltó el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación durante la presentación del primer Encuentro Continental del Rocío en América que reunirá en Buenos Aires a hermandades de siete países.

8 de Abril de 2026 13:20hs

Por Ricardo Seronero

Es un encuentro histórico que impulsa, además, la candidatura de El Rocío como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco.

Durante la presentación del primer Encuentro Continental del Rocío en América, participaron el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli; el embajador de España ante Argentina, Joaquín María de Aristegui Laborde; la promotora y organizadora del Encuentro, Cristina Vargas; la directora General de Culto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pilar Bosco; y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel.

Scioli resaltó: “Es un honor presentar este encuentro tan importante de turismo religioso, que tendrá un gran impacto tanto en lo cultural como en lo económico. El turismo religioso es un segmento que une y dinamiza a todas las regiones del país, casi tres millones de turistas se movilizaron por Semana Santa en la Argentina”.

El funcionario nacional compartió algunos datos de la reciente Semana Santa: “La provincia de Corrientes, con su emblemática Virgen de Itatí, logró un 80 por ciento de ocupación hotelera. En Puerto Madryn, el Vía Crucis submarino fue acompañado por miles de personas desde la costa. En Misiones, miles de espectadores asistieron a la interpretación de la Misa Criolla a cargo de Chango Spasiuk”.

“Este evento refleja el espíritu del inmigrante, hoy nos acompaña Florencio Aldrey Iglesias, un pionero que llegó de España con una valija de cartón llena de ilusiones y la llenó de satisfacciones, y con su trabajo y perseverancia es un empresario que apuesta y sigue invirtiendo en Argentina”, amplió Scioli.

Por último, destacó que “durante el encuentro recibiremos dos mil turistas, que podrán conocer la promoción de destinos de turismo religioso como el camino del Cura Brochero en Córdoba o la Virgen de Itatí en Corrientes”.

El embajador Laborde agradeció la iniciativa y sostuvo que “es un puente entre América y España. Los españoles y argentinos estamos unidos por la cultura y la fe. Nuestra tierra de origen nos vincula con el turismo religioso”.

Cristina Vargas, la organizadora del Encuentro, afirmó que “el evento será un hito histórico que marcará un antes y un después en la devoción religiosa”. Desde la hermandad de Andalucía agradeció a la Secretaria de Turismo y Ambiente argentina por facilitar el camino para poder realizar el encuentro.

“Es una oportunidad muy importante para promocionar la diversidad religiosa de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con más de 900 templos. Creemos que el diálogo y la diversidad son fundamentales para la convivencia pacífica en el mundo”, apuntó Pilar Bosco.

Laura Teruel, por su parte, resaltó “la contribución de la Cámara Argentina de Turismo para la organización del encuentro, que abraza a la cultura y a la religión para compartir experiencias”.

Representantes de Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, Puerto Rico, Cuba y Venezuela participarán del encuentro, que a su vez, es el punto de partida para promover la candidatura del Rocío como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

El evento, promovido por la Hermandad Matriz de Almonte, con el apoyo de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Huelva, el gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, finalizará el 19 de abril con una Misa Pontifical Rociera en la Catedral Metropolitana en conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, acaecido el 21 de abril de 2025.

Durante la presentación, también participó el presidente de la Hermandad Matriz Nuestra Señora del Rocío de Almonte, Santiago Padilla, a través de un video. Padilla destacó “el crecimiento de la devoción por la Virgen del Rocío en América” y “la memoria del Papa Francisco”.

Las jornadas contarán con ponencias, mesas redondas y la participación de asociaciones rocieras de todo el continente, con representación de varias provincias argentinas —Santa Fe, Mendoza, San Juan, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. Argentina es el país con mayor presencia de andaluces fuera de España: cerca de 70.000, lo que representa el 20 por ciento de todos los que residen en el exterior.

Inscripción disponible y gratuita aquí<https://elrocioenamerica.com/>.

El turismo religioso tiene presencia relevante en todo el país. Casi 3 millones de turistas se movilizaron en la última Semana Santa, con un impacto económico de más de 800 mil millones de pesos.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590