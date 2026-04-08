La Ciudad de Buenos Aires inaugura un espacio clave para fortalecer la actividad turística

El edificio reúne en un mismo lugar áreas estratégicas del sector para mejorar la gestión, la articulación público-privada y la experiencia turística de la Ciudad. “El turismo es una industria que genera más de 155 mil puestos de trabajo en Buenos Aires, atrae inversiones y beneficia a diferentes sectores de la economía. Contar con un espacio en el que convivan todas las áreas vinculadas a esta actividad nos permite mejorar la experiencia de nuestros visitantes y seguir posicionando a la Ciudad a nivel internacional”, sostuvo Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

8 de Abril de 2026 11:10hs

Por Ricardo Seronero

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inauguró su nuevo Hub de Turismo, ubicado en Junín 1940, en pleno barrio de Recoleta. Este espacio funcionará como lugar y oportunidad de trabajo conjunto con el sector privado en el camino a continuar fortaleciendo una de las actividades más importantes para la economía porteña.

De la presentación formaron parte funcionarios de la Ciudad como Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de Ministros; Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico; Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo; Gabriela Ricardes, ministra de Cultura; Fabián Turnes, secretario de Deportes; y Gustavo Arengo Piragine, ministro de Hacienda y Finanzas. Además, acompañaron el evento referentes del sector privado, como el BAC&VB, AHT, AHRCC, FEHGRA, AVIABUE, FAEVYT y CAT.

“El turismo es una industria que genera más de 155 mil puestos de trabajo en Buenos Aires, atrae inversiones y beneficia a diferentes sectores de la economía. Contar con un espacio en el que convivan todas las áreas vinculadas a esta actividad nos permite mejorar la experiencia de nuestros visitantes y seguir posicionando a la Ciudad a nivel internacional”, sostuvo Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

Además, en el Hub funciona el nuevo Centro de Atención al Turista, diseñado para brindar asesoramiento y asistencia a visitantes nacionales e internacionales. Cuenta con material actualizado sobre la Ciudad y un equipo especializado que tiene como objetivo otorgar información sobre los atractivos turísticos de Buenos Aires. A su vez, esta nueva sede busca fortalecer el vínculo con las cámaras gastronómicas, hoteleras y agencias de viajes brindando espacios de intercambio para potenciar la actividad turística.

El proyecto implicó la puesta en valor de un edificio que fue declarado Monumento Histórico Nacional, diseñado por el reconocido arquitecto italiano Clorindo Testa, quien encabezó otros grandes proyectos de la Ciudad, como la Biblioteca Nacional, el Hospital Naval y la Casa di Tella. Cabe mencionar que la estructura, ubicada junto al reconocido Centro Cultural Recoleta, alojaba las oficinas de Unicef y cerró sus puertas durante la pandemia.

El hub está ubicado en un entorno estratégico que conecta tradición y vanguardia, en uno de los barrios más concurridos por turistas y vecinos. Además, en sus inmediaciones se desarrollan destacados eventos, como La Noche de las Librerías y la Noche de los Museos, que consolidan a la zona como un punto clave para la vida cultural de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, visiten sus 380 librerías, recorran sus 150 museos y descubran los 18 estadios de fútbol, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.

Para más información: Web | turismo.buenosaires.gob.ar/eventos

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