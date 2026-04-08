Irán acusó a Israel de romper el alto el fuego en El Líbano y volvió a cerrar el Estrecho de Ormuz

Tel Aviv sostiene que Líbano no forma parte del acuerdo. En el medio, hay 800 buques varados.

8 de Abril de 2026 12:50hs

Irán cerró nuevamente el estrecho de Ormuz este miércoles en respuesta a los bombardeos masivos de Israel en Líbano. El régimen iraní considera que estos ataques violan el alto al fuego consensuado con Estados Unidos, mientras Tel Aviv sostiene que Líbano no forma parte del acuerdo. La medida interrumpe el tránsito de buques petroleros en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

La agencia semioficial Fars informó sobre el cierre horas después de los ataques israelíes en territorio libanés. Esta suspensión ocurre apenas un día después de que la tregua entre Estados Unidos e Irán permitiera el paso de dos embarcaciones. El primer buque cruzó el estrecho con permiso iraní a primera hora del miércoles, según medios locales.

Alrededor de 800 buques permanecen varados en el paso marítimo desde el inicio del conflicto. El servicio de seguimiento MarineTraffic confirmó en X la reanudación temporal de movimientos tras el alto al fuego, pero ahora se detiene nuevamente. La acción de Irán genera tensiones renovadas en la región.