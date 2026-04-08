Eclipse solar anular: Esquel será el mejor lugar del mundo para observar el evento astronómico

Un eclipse solar anular es un fenómeno astronómico en el que la Luna, al estar lejos de la Tierra, se interpone entre el Sol y nuestro planeta, pero no cubre totalmente al disco solar, dejando visible un anillo de luz brillante o “anillo de fuego”. “El trayecto del eclipse cruzará exactamente por Esquel, Trevelin, Nahuelpan y parte del Área Natural Protegida Piedra Parada. Su duración será de 3 horas y 12 minutos en la fase parcial, y 7 minutos y 31 segundos en la etapa anular, momento preciso en el que la Luna se ubicará entre el Sol y la Tierra formando un anillo de fuego”, explicó Pablo Gerez, de Chubut Explorers y guía de turismo, especializado en experiencias, naturaleza y astroturismo. Faltan diez meses para el eclipse, un fenómeno que no se volverá a repetir en esta parte del mundo hasta diciembre de 2048.

8 de Abril de 2026 12:29hs

Por Ricardo Seronero

El 6 de febrero de 2027, Esquel y la región, en la provincia de Chubut, Patagonia Argentina; se convertirán en el escenario privilegiado para observar el Eclipse Solar Anular 2027. La cuenta regresiva comenzó con la Presentación Oficial en la Casa del Chubut, organizada por la Subsecretaría de Turismo de Esquel y con la colaboración del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas.

Un eclipse solar anular es un fenómeno astronómico en el que la Luna, al estar lejos de la Tierra, se interpone entre el Sol y nuestro planeta, pero no cubre totalmente al disco solar, dejando visible un anillo de luz brillante o “anillo de fuego”.

Precisamente, el 6 de febrero de 2027, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol formando un anillo de fuego perfecto que oscurecerá el paisaje patagónico y transformará todo el entorno, una experiencia única, de gran belleza y con alto impacto turístico, al ser anhelada por curiosos de la astronomía, fotógrafos, científicos, periodistas y turistas de todo el mundo.

“El trayecto del eclipse cruzará exactamente por Esquel, Trevelin, Nahuelpan y parte del Área Natural Protegida Piedra Parada. Su duración será de 3 horas y 12 minutos en la fase parcial, y 7 minutos y 31 segundos en la etapa anular, momento preciso en el que la Luna se ubicará entre el Sol y la Tierra formando un anillo de fuego”, explicó Pablo Gerez, de Chubut Explorers y guía de turismo, especializado en experiencias, naturaleza y astroturismo.

Durante la presentación ante la prensa y las agencias de viajes, el guía hizo hincapié en que “la zona de Esquel y Trevelin será el mejor lugar del mundo para observar el eclipse, por donde pasará la franja central cuando la Luna proyecte la sombra sobre la superficie de la Tierra. Y será también una gran oportunidad para la provincia de Chubut, ya que no se volverá a repetir en esta parte del mundo hasta diciembre de 2048”.

¿Por qué la zona de Esquel es el mejor lugar del mundo para este eclipse?

-Por la trayectoria: El eclipse cruza exactamente a 10 kilómetros de la ciudad de Esquel, muy cercano a la localidad de Trevelin, la comunidad Nahuelpan y la zona cercana a Piedra Parada, lo que permitirá observar el anillo de fuego con mayor precisión que en otros sitios de la Patagonia.

-Por la falta de contaminación: Si bien la trayectoria del eclipse es similar a la de ciudades de la Costa Atlántica bonaerense, Esquel y la región son lugares con escasa actividad industrial y menor contaminación lumínica. Esta región cuenta con una calidad de clase mundial en cuanto a la pureza de sus cielos: noches de oscuridad profunda y estrelladas, y cielos azules con vistas amplias durante el día.

-Por su entorno natural: Entre la estepa patagónica y el bosque andino, el entorno natural convierten al lugar en el destino ideal para la observación de eventos astronómicos. Asimismo, Esquel es un punto de partida 360° para la aventura y diferentes experiencias.

A pocos kilómetros de la ciudad, sorprende con actividades como canopy, parapente, cabalgatas, los viñedos más australes del mundo, lagos, ríos, lagunas y el Parque Nacional Los Alerces, Patrimonio de la Humanidad distinguido por la UNESCO desde 2017.

-Por sus servicios: La ciudad cabecera de la Cordillera chubutense cuenta con alojamientos, gastronomía patagónica y experiencias cautivantes. Para el eclipse habrá un gran despliegue organizativo.

¿Qué se está organizando en la zona?

-Disponibilidad de alojamiento en Esquel y Trevelin.

-Campamentos astronómicos con baños, comidas, enchufes y noches de astroturismo.

-Guías de turismo capacitados para el evento y entrega de anteojos apropiados.

-Salida especial del Viejo Expreso Patagónico – La Trochita, uno de los últimos trenes a vapor del mundo, con trocha angosta de 75 cm de ancho.

-Logística de transportes y ordenamiento municipal.

Sitios destacados para observar el eclipse

-Ciudad de Esquel: A diferencia de otros sitios de la Patagonia y del país, para contemplar el eclipse no es necesario trasladarse cientos de kilómetros. Tranquilamente se puede observar desde el patio de algún hospedaje, miradores cercanos a la ciudad, campamentos astronómicos o el centro de Esquel.

-Estación Nahuelpan: A 20 kilómetros de Esquel, este sitio es uno de los más precisos para observar el eclipse, ya que la trayectoria exacta se encuentra a 500 metros de la Estación Nahuelpan, a donde arriba La Trochita. ¿Te imaginás viajar en este histórico tren, observar el valle oscureciendo por el eclipse y contemplar una experiencia así?

-Laguna La Zeta: A solo 4 kilómetros de Esquel, la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta es un lugar rodeado de naturaleza, tranquilidad y conexión auténtica. Cuenta con un parador con propuestas gastronómicas, alquiler de kayaks, bicicletas de agua y bicicletas de montaña. Otra combinación excepcional para la observación del evento sideral.

-Ruta 259: Entre Esquel y Trevelin, se encuentra otro de los sitios más precisos en la trayectoria del eclipse. Entre ambas ciudades, podrá observarse con total perfección el anillo de fuego que se vislumbrará en el cielo. Una opción ideal para quienes busquen la perfección como los amantes de la fotografía de naturaleza.

-Área Natural Piedra Parada: A 125 kilómetros de Esquel, Piedra Parada resguarda la mística y el enigma de la meseta chubutense, con sus formaciones rocosas, vestigios de la actividad volcánica de hace 55 millones de años. Se requiere mayor traslado y logística, al ser un sitio alejado de la ciudad, pero ideal para quienes buscan la desconexión y el contacto con algo diferente.

Recomendaciones para disfrutar del eclipse al máximo



·Evitá mirar el sol directamente. Utiliza anteojos y equipamiento apropiados para no dañar tu visión.

·Planificá el lugar. Esquel y la región son las mejores opciones para que elijas, con tiempo y planificación, dónde vivir esta experiencia.

·Disfrutar al máximo. Es una experiencia única que en este rincón de la Patagonia no volverá a repetirse en muchos años, por lo cual te recomendamos elegir el plan que más se adapte a vos y disfrutarlo al máximo.



Llegás por el eclipse, te quedás por todo lo demás

Paisajes que te quitan el aliento en el Valle 16 de Octubre, trekking por senderos infinitos, los vinos más australes del mundo, el icónico tren a vapor La Trochita, el Alerzal Milenario, el Parque Nacional Los Alerces, el molino harinero y las casas de té galés de Trevelin y las experiencias más auténticas se encuentran en este rincón de la Patagonia.

“Chubut es una provincia para visitar todo el año, con un calendario de fauna que recorre las cuatro estaciones y ayuda a planificar los viajes: desde el verano, con actividades de mar, de noche, en lagos y en la cordillera, hasta el centro de esquí La Hoya, el gran protagonista de la temporada invernal. También tenemos actividades en la costa y en la meseta central con la paleta de colores del otoño y los tulipanes y las peonías de la primavera”, concluyó Sebastián Sarsfield, Director Regional de la Delegación CABA del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut.



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