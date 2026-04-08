Detuvieron a siete ambientalistas por colgar una bandera en la plaza del Congreso

Activistas de Greenpeace escalaron las rejas que protegen la estatua de la República para desplegar una lámina con el mensaje: "Diputados, no aprueben la ley porque traicionan a los argentinos".

8 de Abril de 2026 11:26hs

Siete ambientalistas de Greenpeace fueron detenidos esta mañana por la Policía de la Ciudad frente al Monumento a los Dos Congresos. Los activistas escalaron las rejas que protegen la estatua de la República para desplegar una lámina con el mensaje: "Diputados, no aprueben la ley porque traicionan a los argentinos". La protesta ocurrió cerca de las 7 horas y generó un amplio operativo con bomberos y efectivos policiales. Dos de ellos se subieron al monumento, mientras otros siete permanecían sentados en el suelo con carteles en defensa de los glaciares; todos vestían mamelucos naranjas.

La manifestación rechaza la ley de Glaciares, que la Cámara de Diputados debatirá y votará desde las 15 horas de este miércoles. El Senado ya le dio media sanción el 26 de febrero con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. El proyecto modifica la norma 26.639 y redefine las zonas protegidas, ya que limita la tutela ambiental a los glaciares con función hídrica efectiva. Además, introduce el concepto de geoformas periglaciales en lugar de ambiente periglacial, según el Dictamen OD 700 aprobado en febrero.

Greenpeace defiende con firmeza la ley actual y advierte que los cambios flexibilizan la protección ambiental. La organización sostiene que las modificaciones benefician a la industria minera y amenazan reservas estratégicas de agua dulce en medio de la crisis climática. El texto reafirma que glaciares y ambiente periglacial son clave para la recarga de cuencas, el abastecimiento humano, la agricultura, la biodiversidad, la ciencia y el turismo.

Este episodio recuerda una protesta previa en el Senado, donde activistas ingresaron a las escalinatas del Congreso con una performance que incluyó inodoros. La iniciativa responde a una solicitud del ala legisladora libertaria y busca establecer presupuestos mínimos para la preservación de estos ecosistemas. La aprobación final se espera esta semana en Diputados.