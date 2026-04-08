Carlos Pérez Llana: "Trump ha perdido la guerra, no tiene la iniciativa y queda una gran incertidumbre económica"

"EE. UU. no ha podido llevar adelante su amenaza, está dejando la economía internacional desquiciada, se están cerrando escenarios económicos, con un problema político en EE. UU. (se comienza a hablar de la Enmienda 25) con la derivada de la virtual disolución de la OTAN. En el medio de esta guerra tenemos un continente que va a entrar en un escenario de hambre en el corto plazo: no sólo pasan petróleo y gas por el Estrecho de Ormuz, sino también fertilizantes", sintetizó el analista internacional y exembajador en Francia.

8 de Abril de 2026 08:27hs

Escuchar