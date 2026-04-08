Bajó fuertemente el Riesgo País, y se estableció en 551 puntos

Los bonos soberanos en dólares subieron con fuerza, impulsados por un escenario internacional más relajado y la baja del precio del petróleo.

8 de Abril de 2026 11:33hs

El mercado local reflejó este miércoles 8 de abril el giro positivo en las bolsas mundiales. La tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán generó alivio general y benefició a los activos argentinos. El riesgo país cayó más de 50 puntos básicos hasta 551 unidades, tras cerrar en 610 el martes anterior. Los bonos soberanos en dólares subieron con fuerza, impulsados por un escenario internacional más relajado y la baja del precio del petróleo.

Según especialistas, el fenómeno es subsidiario del rebote global por alivio, que en la Argentina se amplifica, debido a su alta sensibilidad a los mercados. La distensión geopolítica reduce la tensión, modera las expectativas de inflación mundial y alivia la presión sobre las tasas de interés. Esto atrae flujos tácticos hacia activos castigados. Argentina rebota más que el promedio porque sus precios venían atrasados; sin embargo, advierten que se trata de un movimiento temporal, no estructural.

La deuda soberana en moneda dura se alineó con esta mejora global. Los bonos Globales avanzaron hasta 3,5%, con el Global 2041 a la cabeza, seguido por el 2035 y el 2046. En mercados emergentes como el argentino, la menor aversión al riesgo comprime los spreads y recupera precios rápidamente. Si la distensión externa persiste y el Gobierno sostiene el orden fiscal, la deuda aún tiene margen para comprimir más, aunque depende de variables externas.

Europa registró su mejor sesión en un año tras el acuerdo entre Washington y Teherán, mientras Wall Street abrió con ganancias firmes y un Nasdaq especialmente fuerte. Los inversores interpretaron que disminuye el riesgo de interrupciones en el Estrecho de Ormuz y, por ende, un shock energético que avivaría la inflación global. En las semanas previas, el conflicto en Medio Oriente había presionado los activos de riesgo con temores a una escalada militar y un petróleo por encima de los 100 dólares.