Avanza la implementación del Plan Estratégico de Turismo en La Pampa

Como consecuencia de la presentación oficial de la actualización del Plan Estratégico de Turismo, la Secretaría de Turismo de la provincia a cargo de Saúl Echeveste, ha dado inicio a la fase de despliegue territorial. El equipo técnico comenzó una serie de recorridos por las distintas regiones pampeanas con un objetivo claro: transformar el diagnóstico en acciones concretas y proyectos específicos para cada localidad.

8 de Abril de 2026 12:22hs

Por Ricardo Seronero

Esta etapa de implementación busca identificar las necesidades críticas de infraestructura, servicios y promoción, trabajando de forma situada para que cada municipio logre consolidar su oferta turística.

En este marco, el equipo técnico que integra el Plan comenzó su itinerario visitando las localidades de Gobernador Duval, Casa de Piedra y Puelches. En Gobernador Duval, fueron recibidos por su intendenta María Eugenia Grazide y la Referente municipal Ailen Suarez, iniciando una jornada de trabajo conjunta para evaluar el potencial de la zona.

En la Villa Turística Casa de Piedra, el equipo fue acompañado por la referente local, Irma Zapata en un relevamiento que incluyó senderos y las ruinas de la villa transitoria, analizando el valor histórico y recreativo del área. Asimismo, en Puelches se trabajó junto a Anna Lia Antiman sobre el posicionamiento del Centro Geográfico de la República Argentina como un hito de gran atractivo, entre otros puntos de interés. Durante estas recorridas, se realizó un relevamiento de emprendimientos privados y se brindó asistencia técnica en proyectos particulares que buscan jerarquizar la oferta del corredor del Río Colorado.

La agenda de trabajo prosiguió luego hacia el oeste provincial, con visitas a Algarrobo del Águila y Santa Isabel. En Algarrobo del Águila, el equipo mantuvo un encuentro con el intendente local, Oscar Gatica para definir y coordinar las acciones estratégicas que se llevarán a cabo durante el resto del año, asegurando una planificación sostenible y con impacto real en el territorio. Por su parte, en Santa Isabel, el equipo fue recibido por el referente de Turismo, Jonathan Suarez, con quien se analizó la dinámica turística local y los desafíos de la zona en cuanto a servicios y promoción.

El enfoque de estas recorridas es netamente operativo: se busca identificar las carencias y fortalezas de cada localidad para concluir con el diseño de un proyecto ejecutivo específico en cada una de ellas. De esta manera, la gestión provincial reafirma su compromiso de articular políticas directas con los municipios, priorizando el desarrollo territorial y el fortalecimiento de los gobiernos locales como ejes centrales del crecimiento regional.

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