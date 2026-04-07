Un muerto y dos detenidos tras ingresar al Consulado de Israel en Estambul y abrir fuego

Los agresores portaban armas largas. El tiroteo se prolongó varios minutos. Las fuerzas de seguridad acordonaron rápidamente la zona para controlar la situación. Dos policías resultaron levemente heridos durante la balacera.

7 de Abril de 2026 11:56hs

Tres hombres armados intentaron ingresar al consulado de Israel en Estambul este martes. Abrieron fuego frente al edificio en el distrito de Besiktas, poco antes de las 12:40 hora local. El personal de seguridad y la policía los interceptaron de inmediato. Uno de los atacantes murió en el lugar, y los otros dos quedaron detenidos tras el enfrentamiento.

Los agresores portaban armas largas. El tiroteo se prolongó varios minutos. Las fuerzas de seguridad acordonaron rápidamente la zona para controlar la situación. Dos policías resultaron levemente heridos durante la balacera.

El gobernador de Estambul, Davut Gül, confirmó los detalles del incidente. Dos agentes sufrieron heridas leves, precisó. Uno de los terroristas murió, y los otros dos fueron neutralizados, agregó. Ningún diplomático israelí se encontraba en la sede, que opera con actividad reducida desde hace más de dos años.

Los sospechosos viajaron desde Izmit en un vehículo alquilado. Uno de ellos mantiene vínculos con una organización que explota la religión, según el ministro del Interior, Mustafá Çiftçi. Las autoridades judiciales turcas ya iniciaron una investigación. El gobernador calificó el ataque como un acto provocador en medio de la tensión regional.