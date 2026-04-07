En China detectaron brotes de aftosa con una variante africana inédita

El virus fue confirmado en dos regiones del noroeste del país y corresponde al serotipo SAT1, originario de África.

7 de Abril de 2026 13:29hs

El Ministerio de Agricultura de China confirmó la detección de dos brotes de fiebre aftosa en rodeos bovinos ubicados en las provincias de Gansu y la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en el noroeste del país. Los focos afectaron a 219 animales dentro de dos establecimientos que totalizaban más de 6.200 cabezas, encendiendo alertas en el sistema sanitario global.

Uno de los aspectos más sensibles del episodio es la identificación del serotipo SAT1, una variante del virus históricamente circunscripta al África subsahariana y que no había sido detectada previamente en territorio chino. Su aparición fuera de esa región plantea interrogantes sobre los mecanismos de dispersión y eleva el nivel de vigilancia internacional.

El serotipo SAT1 representa un desafío sanitario significativo, ya que las vacunas actualmente utilizadas en China no brindan protección cruzada contra esta variante. Esto obliga a las autoridades a reforzar las estrategias de contención y a evaluar el desarrollo o incorporación de nuevas herramientas inmunológicas específicas.

Tras la confirmación de los casos, las autoridades sanitarias implementaron medidas de emergencia que incluyeron el sacrificio sanitario de los animales infectados y sus contactos, la desinfección de los establecimientos afectados y la imposición de restricciones de movimiento junto con un refuerzo de los controles epidemiológicos. Según reportes oficiales, estas acciones implicaron la eliminación de miles de animales como parte de los protocolos para evitar la propagación del virus.

La fiebre aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a bovinos, porcinos, ovinos y caprinos, con fuertes consecuencias productivas y comerciales. Su reaparición con una cepa exótica en una potencia agroalimentaria como China genera inquietud por la posible diseminación transfronteriza, el impacto en los mercados internacionales de carne y la necesidad de ajustar los protocolos sanitarios a nivel global. El contexto se vuelve aún más sensible ante la detección de focos en otras regiones del mundo, lo que sugiere una dinámica de expansión más amplia del virus.

Como principal importador mundial de carne bovina, cualquier alteración en el estatus sanitario de China puede generar movimientos en los precios internacionales. En una primera fase, suelen registrarse caídas por incertidumbre, seguidas de posibles subas ante una eventual reducción de la oferta interna, lo que abre oportunidades para países exportadores, aunque también implica mayores exigencias sanitarias.

En países como Argentina y el resto de Sudamérica, donde predominan los serotipos A y O, la presencia del SAT1 es considerada exótica. Si bien el riesgo de ingreso es bajo, especialistas coinciden en la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica, sostener altos niveles de cobertura vacunal y extremar los controles en fronteras y movimientos de animales. La situación vuelve a poner en primer plano la importancia de los sistemas sanitarios robustos y la cooperación internacional para prevenir la reintroducción de enfermedades con alto impacto económico y productivo.

Fuente: Revista Chacra