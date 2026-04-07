El gasto familiar en transporte ya representa el 47% de la canasta de servicios públicos de una familia promedio

Solo en el último mes, el costo subió 14,8%, con un aumento del 16,3% en el boleto de colectivos. Desde diciembre de 2023, el boleto mínimo en CABA pasó de $52,96 a $715,24 en abril de 2026, lo que suma un incremento acumulado superior al 1.250%.

7 de Abril de 2026 12:55hs

El gasto en transporte domina ahora el presupuesto de servicios públicos en los hogares del AMBA. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política revela que este rubro representa el 47% de la canasta de una familia promedio en marzo de 2026. Así, supera a energía y agua en peso relativo.

Los hogares tipo destinan $101.026 mensuales al traslado, frente a $59.370 hace un año. Solo en el último mes, el costo subió 14,8%, con un aumento del 16,3% en el boleto de colectivos. Desde diciembre de 2023, el boleto mínimo en CABA pasó de $52,96 a $715,24 en abril de 2026, lo que suma un incremento acumulado superior al 1.250%.

La fragmentación tarifaria marca los cambios en el sector. En CABA, el boleto mínimo cuesta $681,85; en la Provincia de Buenos Aires, llega a $832,57, y las líneas interjurisdiccionales rondan los $700. Este esquema responde a necesidades fiscales locales, tras la ruptura de la coordinación en el AMBA y el recorte de subsidios nacionales, que cayeron en términos reales desde 2023.

Los usuarios cubren más del 45% del costo en la Provincia y cerca del 34% en líneas nacionales y CABA. La tarifa técnica, sin subsidios, alcanza $1.811 por pasajero o $2.001 con IVA. Como resultado, la canasta de servicios públicos —transporte, energía y agua— pesa el 12,3% del salario promedio; un año atrás, un ingreso cubría 9,3 canastas, pero hoy solo alcanza para 8,1, con el transporte explicando 28 puntos del deterioro interanual.