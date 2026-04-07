El Banco Nación impulsa al campo a dar el siguiente paso: segundo año consecutivo como naming de AgroActiva

La alianza entre la institución financiera más federal del país y la mayor exposición agropecuaria de Latinoamérica se renueva para 2026 con más herramientas de crédito y presencia en el predio.

7 de Abril de 2026 12:57hs

Cuando el campo se reúne, el Banco Nación está. Por segundo año consecutivo, el Banco de la Nación Argentina es el naming sponsor de AgroActiva, la exposición agropecuaria más grande de América Latina.

La muestra, que se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe, lleva el nombre oficial de AgroActiva 2026 Edición Banco Nación Argentina, una muestra de lo que somos.

La renovación de la alianza no es un dato menor. En un sector que necesita previsibilidad y acceso al crédito como condiciones básicas para producir, la presencia del Banco Nación en la muestra más convocante del agro argentino tiene un mensaje claro: el banco más federal del país acompaña al productor en el momento en que está tomando decisiones de inversión para la campaña siguiente.

Durante los cuatro días de la muestra, el BNA tendrá presencia activa en el predio con líneas de crédito específicas para maquinaria, insumos y capital de trabajo, y un equipo de asesores disponibles para atender consultas en el momento exacto en que el productor está frente a lo que quiere comprar.

El naming entre AgroActiva y el Banco Nación nació en 2025 y se consolidó como una de las más estratégicas del sector. En su primera edición conjunta, el evento batió récords de asistencia y volumen de negocios. En 2026, la apuesta es superarlos.







Sobre Agroactiva



Es la muestra más convocante de la Argentina, posicionada entre las tres primeras de su tipo a nivel mundial. Con 32 años de trayectoria, reúne a 900 expositores y a 270.000 visitantes provenientes de todas las provincias y de más de 24 países. Sobre un predio de 60 hectáreas, participan expositores de metalmecánica, energía, agtech, ganadería, aeronavegación, infraestructura, automotrices, servicios, desarrolladores inmobiliarios y entidades bancarias; consolidándose como el principal punto de encuentro del ecosistema agropecuario nacional. Este año se realizará del 3 al 6 de junio – Armstrong, Santa Fe. Más información: www.agroactiva.com